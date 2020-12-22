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特斯拉史坦500 股價變臉

編譯黃嘉洵／綜合報導
特斯拉上海工廠傳出已經在生產Model Y，空拍照顯示大約40輛Model Y停放在該廠。（網路照片）
特斯拉上海工廠傳出已經在生產Model Y，空拍照顯示大約40輛Model Y停放在該廠。（網路照片）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在美股21日正式納入史坦普500指數，成為該指數中權重第五大的公司。特斯拉股價今年來已漲逾700%，但「入標」首日卻出師不利，跌逾6%。

特斯拉21日跌6.49%至每股649.86美元，在史坦普500指數的權重為1.69%，僅次於蘋果、亞馬遜等美國四大科技巨擘；若將字母公司兩類股票合併計算，特斯拉的權重則排第六。若以躋身史坦普500時的市值來看，特斯拉的規模創歷來最大紀錄。

在電動車需求成長之際，特斯拉繳出連續五季獲利的亮眼成績，今年股價累計漲逾730%，推升市值超過6,580億美元，如今再獲納入史坦普500指數，可說為今年的強勁表現畫下完美的句點。特斯拉執行長馬斯克也因公司股價狂飆而身價暴增，據彭博億萬富豪指數最新統計，馬斯克目前身價淨值逾160億美元，在世界上僅次於貝佐斯。

但對於特斯拉的後市，市場始終充滿歧見。目前特斯拉的預估本益比達186倍，成為被納入史坦普500指數迄今最貴的企業之一，連馬斯克本人也曾說特斯拉股價漲過頭了。儘管如此，追蹤史坦普500指數的主動與被動型基金經理人，在18日收盤前瘋買特斯拉股票，拉抬該股收漲近6%至每股695美元的歷史新高；當日交易量更超過2億股，為過去30天平均交易量的四倍以上。

在特斯拉與華爾街的推波助瀾下，2020年成為美國汽車產業決定走向電動化的關鍵年。特斯拉崛起的時機點，適逢避險基金與其他投資人要求企業對抗氣候變遷的呼聲日益高漲；事實證明，愈來愈多投資人斷言內燃機主宰市場的情況，將在十年內走入歷史。

然而，特斯拉的一大挑戰，恐怕是如何從賣車本身賺取利潤。特斯拉已連續五季繳出獲利，但若扣除賣碳權給其他業者的所得，恐怕仍深陷虧損。密西根大學商業與法律教授高登表示，到了某個時間點，特斯拉仍須證明它是一家公司，而非只是股票市場上的一個「特殊現象」。

特斯拉 指數 史坦普500

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