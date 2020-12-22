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上海Model Y提前量產

記者蔡敏姿／綜合報導

特斯拉上海工廠傳出已經在生產休旅車Model Y，空拍照顯示大約40輛Model Y停放在該廠的停車場中，每輛車都覆蓋著保護套，量產時間早於外界預期的明年首季，外界推估陸製Model Y最快明年1月交車。

金融界網報導，網路傳出特斯拉上海工廠內部的情況，畫面顯示，一輛Model Y正在工廠內部測試，顯示上海廠已開始生產Model Y。

另外，空拍照也顯示，上海超級工廠的停車場內停放著大約40輛Model Y電動車，而且已經陸續蓋上保護套。今年初受疫情影響，特斯拉上海廠Model Y生產線的建設被推遲到3月，在隨後短短十個月裡，特斯拉完成產線建設，並提前量產Model Y。

按特斯拉計畫，上海超級工廠2021年將量產55萬輛新車，包括30萬輛Model 3和25萬輛Model Y。該工廠擴建的目的，除生產已上市的Model 3外，也是為生產Model Y做準備。

資料顯示，特斯拉10月曾發布上海超級工廠內Model Y廠房的照片；11月，中國工信部批准該公司在陸生產Model Y。特斯拉執行長馬斯克曾多次公開表示，Model Y將成為特斯拉需求最高的產品。

從特斯拉在中國市場的表現來看，中國生產的特斯拉Model 3在前11個月銷量已突破11萬輛，居新能源汽車銷量排名第一。對大陸其他新能源車企比亞迪、小鵬、蔚來等造成較大衝擊。

值得注意的是，Model 3在中國生產獲得新能源汽車補貼政策，已有兩次大幅降價。「特斯拉降價對大陸電動車廠來說，有點殘忍」，蔚來汽車CEO李斌曾公開說。

中國生產的Model 3標準續航升級版補貼後售價人民幣24.99萬元，長續航後輪驅動版補貼後售價人民幣30.99萬元。特斯拉努力實現今年的目標，即全年交付總量達50萬輛，而中國市場將是特斯拉不可或缺的一部分。

特斯拉 中國 汽車

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