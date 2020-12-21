美股商品 明年投資亮點

在美歐新冠肺炎疫情 持續蔓延之際，投資 人將「市場春燕」寄望於新冠疫苗之上，帶動美股今年來一路攀升，並押注這股春風將持續吹拂。經濟學家預估，明年美國經濟有望成長5%，為1984年來最快，美股史坦普500指數看漲約10%，商品行情也將表現亮眼。

巴隆周刊（Barron's）訪調的市場策略師和投資長預測，若新冠疫苗一如預期般地遏制疫情，帶動經濟反彈與企業獲利勁升，再加上各國維持寬鬆貨幣政策並繼續推出大規模刺激方案，明年史坦普500指數可望漲至4,040點，約比18日收盤價的3,700點高約9%；若加上約2%的股利，整體報酬率可達10%-11%。CNBC訪調的策略師則預測，史坦普500指數明年有望漲9.5%至4,056點。

景氣循環股可望補漲

策略師預期，明年引領美股走高的將不僅限於大型科技股，漲勢將擴至今年表現落後的金融股、工業股及景氣循環類股。

巴隆周刊訪調的策略師預測，若明年下半年疫情消退、經濟重啟，投資人應能更容易找到獲利快速成長的公司；服飾、零售、銀行和其他產業均可望受惠於被壓抑後反彈的需求；這些公司的股價目前比科技股便宜許多，投資人不會等到明年稍後才搶進。

富國銀行分析師 哈維預測，明年資金將從價未居高不下的大型科技股，輪動到價位較便宜、對景氣更敏感的類股。RBC資本市場公司分析師也看好礦業類股明年有望漲到多年高點。

摩根大通美國股票策略師拉寇斯-布哈斯（Dubravko Lakos-Bujas）認為，股市正處於近幾年來最佳環境之一，全球貿易緊張相關風險、政治不確定性及疫情都將退散，同時流動性仍將支持市場，創造了風險資產的「金髮女孩」行情環境。他也預期企業明年可能擴大實施股票回購，美元走軟也有望提振跨國企業的獲利。

商品行情迎接新牛市

高盛集團已看好，商品行情明年將進入新一輪牛市，足以媲美2000年中國帶動的商品行情、以及1970年代的油價漲勢。高盛投資管理公司資深研究策略師郝爾（Robert Howell）說：「我們深信（商品）基本面即將進入一輪新的結構性牛市。」商品價格已從春季時的低點反彈，銅、鐵礦砂和黃豆均已升抵逾六年來最高。

貝萊德全球主題與產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）便感到樂觀看待整體商品市場前景，因全球經濟成長正在復甦，通膨轉強也有望支持商品的價格。避險基金也再度關注商品市場，正在反轉；今年整體避險基金產業面臨資金外流庫淨，但聚焦商品的避險基金卻反而出現資金流入。

摩根大通分析師團隊上周指出，中國的信用循環已攀峰，預測基本金屬價格明年將走低，但今年來表現落後的能源價格將逆轉超前，因為新冠疫苗普及接種將提高開車的燃料需求，預期史坦普GSCI能源次指標明年底前將漲20%，工業金屬次指標則可能跌19%。

品浩（PIMCO）經理人強森則最看好美國天然氣，但認為農產品價格不會漲太多，除非南半球的收成銳減。許多分析師也看好特別偏重於運輸電動化的經濟刺激方案、及再生能源的成長，將提振金屬需求。