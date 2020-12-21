綠能巨頭市值 較勁石油大咖

美國NextEra，西班牙Iberdrola和義大利國家電力公司（Enel）在十年前幾乎籍籍無名，但拜早期大舉投資 風能和太陽能之賜，如今這三家地區性公用事業已搖身成為快速成長的巨人，市值能與埃克森美孚（Exxon Mobil）和英國石油 （BP）等石油巨擘相匹敵。

NextEra、Enel及Iberdrola都已成為華爾街寵兒。Iberdrola和Enel是全球綠能計畫的建商，去年再生能源占發電組合比重分別高達70%及50%，NextEra則是美國最大的風能和太陽能發電商，再生能源占發電占比為35%。

根據彭博資訊，NextEra在18日收盤的市值為1459.7億美元 ，Enel為1015.2億美元，Iberdrola為886.6億美元。相較下，埃克森美孚18日收盤的市值為1806.7億美元，BP則為744.1億美元。

在這場遠離石油的全球轉型中搶先布局，使這些公司在未來幾十年有望成為主要能源公司，也就是所謂的「綠能大咖」。

儘管隨著一些石油巨頭逐漸將其投資分散至風能和太陽能，這三家公司現在面臨著競爭加劇的威脅。但這些綠能大咖未顯露懼色。NextEra執行長羅伯（James Robo）今秋在一場投資人會議上駁斥了美國和歐洲石油巨頭成競爭威脅的看法。他說，這些公司的綠色計畫是他所見過的最差勁計畫之一，「我根本不擔心這些石油大廠」。

這些公司的股價在最近幾個月都飆漲，因為投入龐大資金於再生能源、電池儲存及改善電網，促使投資人押注他們有能力帶領轉型至低碳的未來。由於美國總統當選人拜登承諾關注氣候變遷，加上歐盟與中國正在進行野心勃勃的減碳計畫，綠能轉型可望加速。

Enel和Iberdrola已提出計畫 ，要在未來十年內合計投資1700億美元以大舉擴充其再生能源計畫的投資組合。NextEra預期在2019年至2022年在再生能源計畫投資600億美元。

不過，分析師警告，再生能源產業競爭加劇可能會降低老牌能源公司的利潤率。RBC資本市場的賈西亞說：「進入再生能源市場的石油公司，最初須接受較低的報酬率才能搶占市場，這將導致整體利潤率下降。」

丹麥沃旭公司（Orsted）已轉型成為離岸風電計畫的領先業者，BP也計劃大轉型，將在未來幾年增加對乾淨能源的投資。

但今年新冠肺炎疫情削弱了對化石燃料的需求，曾短暫使美國原油價格降至負值，並迫使石油業解雇了數千名工人與削減支出。連帶削弱石油巨頭的財務實力，使其更難以迅速轉型至再生能源計畫，這個領域需要大量的前期投資，才能在未來較長時期內獲得穩定的報酬。