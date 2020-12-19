我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

美元指數明年恐下探88

編譯黃淑玲／綜合報導
美元兌日圓則可能在明年貶破100日圓關卡。（路透）
美元兌日圓則可能在明年貶破100日圓關卡。（路透）

DXY美元指數在貶破90後，市場預期美元將續貶，分析師預估美元指數明年第1季將下探至88，美元兌日圓則可能在明年貶破100日圓關卡。

美元指數18日盤中陷入盤整，小幅升值0.1%至89.909，仍低於90。澳洲西太平洋銀行（Westpac）經濟學家認為，利差是美元最大弱點，美國選舉結果雖粉碎了「藍色浪潮」的希望，但民主黨或能贏得喬治亞州兩席參議員、以及好幾位溫和派共和黨議員都支持財政刺激，可望提高明年全球通貨再膨脹（reflation）的期望。

澳洲西太平洋銀行指出，美聯準會（Fed）持續寬鬆、美中貿易對抗程度降低、中國大陸經濟明年有望成長近10%與政治不確定性也降低，都將拖累美元指數，明年第1季可能貶至88。

財經網站MarketWatch的報導也指出，美國公債與其他國家的利差，是這波美元貶勢的核心，例如美國公債殖利率現在雖高於德國公債，但利差一直在縮小。

在此同時，華爾街投銀與日本大銀行都預估日圓匯價明年可能升破100日圓關卡。

摩根大通、高盛及法國巴黎銀行都預測，日圓匯率明年將升到100日圓，為四年來首見，瑞穗銀行與三菱日聯銀行更預估最高會升到98日圓，為2013年來最高。

投資人近來看空美元，更鞏固日圓將走強的觀點。三菱日聯銀行指出，美國經常帳逆差持續擴大、公債殖利率低，及Fed史無前例的購債措施帶來龐大的貨幣基數等因素，都使美元貶值趨勢更加穩固。

不過，日圓可能升至100日圓，無疑也將引發決策當局關注，日興資產管理公司認為，日圓匯率可能因美元貶值升至100日圓，但東京當局將竭力避免此事發生。

編譯任中原／綜合報導

美元對亞洲貨幣貶勢迄無減弱跡象，各國央行雖積極阻升本國貨幣，但根本無力阻擋，還擔心大力干預匯市將被美國指為「操縱」匯率，導致亞洲財金官員備感頭痛。專家預料各國央行干預的強度，將取決於其他亞洲貨幣相對強弱而定。

美元對新興貨幣匯率指數已比今年3月時高點回落約13%，因投資人押注新冠疫苗問世後，將使消費與投資復甦。花旗、荷蘭國際集團（ING）等金融機構普遍預測明年美元將進一步走低。

匯市專家指出，當基本面一致看升亞幣時，各國央行將難以對抗。資本流入及經濟成長動能都顯示亞洲貨幣看好，尤其是2021年初。

泰國與南韓央行雖干預匯市，但基於景氣好轉、資金內流，泰銖與韓元仍強，對美元分別升破重要技術關卡。泰銖對美元升破30銖，韓元匯價也升破1,100韓元。

美元 貨幣 美國

上一則

達美檢驗航班 美民眾赴歐免隔離

下一則

中國晶片漲價潮擴大 紫光旗下也喊漲

延伸閱讀

美起訴Zoom中國員工 指干擾六四紀念視訊會議

美起訴Zoom中國員工 指干擾六四紀念視訊會議
國務院更新香港旅遊警示 指前政府官員、記者恐遭拘

國務院更新香港旅遊警示 指前政府官員、記者恐遭拘
人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人
路透：美國把中芯國際納入黑名單

路透：美國把中芯國際納入黑名單

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩