Fed：美股未過高 不須警戒

Fed主席鮑爾（路透）

美國 聯準會（Fed）主席鮑爾表示，在當前低利率 環境下，股票 估值可能不像乍看之下那樣過高，「還不需要太過警戒」。專家則指出，Fed表明維持購債直到兩大目標（充分就業與2%通膨率）出現「進一步實質進展」為止，預示未來數年美國股市與資產行情都可望居高不下。

Fed於16日表示，會維持購債直到兩大目標出現「進一步的實質進展」為止，都將每月購入1,200億美元債券。換言之，Fed將持續購債到多年以後。

鮑爾也在記者會上為股市的高估值辯護，搬出Fed的模型表示，相對於無風險回報率（也就是美國公債殖利率），股票估值可能並不像第一眼看上去那樣顯得 過高，「如果你看本益比，他們處於歷史高點，但在這個無風險利率將維持一段時間的世界中，你必須看股票溢價，也就是你承擔股票風險所獲得的報酬」。

他說：「（股市）本益比的確在高點，但在這個我們認為10年期美債報酬率將比過往下降的環境中，這點可能沒那麼重要」。

華爾街日報指出，若再結合Fed的決策聲明與經濟預測，形同顯示Fed將繼續支持經濟，並讓股市等資產價位居高不下。

Fed的經濟預測顯示，官員對長期（基本上指達到充分就業時）失業率的平均預測值為4.1%，但官員認為最快也要到2023年某個時點才會降到這個水準，也不認為通膨率會在2023年之前升抵2%，再加上Fed已承諾，短期利率目標區間將維持在0%附近，直到跡象證明勞動市場緊繃、通膨率將明顯達標為止。

綜合以上研判，最新聲明顯示，Fed不論是短期或長期利率，都將維持在低點很長一段時間。也就是說，未來數年，就投資工具而論，美國公債仍不會是股票的競爭對手，許多投資人將更能容忍美股價位偏高。

對照Fed的政策必定能支撐資產價格，Fed願意提供經濟多大支持，則仍是未知數，畢竟當前經濟困境是因疫情而起，不是放款市場出問題。然而，若財政刺激仍無著落，Fed仍可能再出一臂之力，例如訂定更明確的就業和通膨門檻，作為縮減購債條件；或調整所購債券的組成、偏重更長期證券，藉此進一步壓抑長期利率。