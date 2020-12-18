我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

美元指數貶破90 兩年半新低

編譯黃淑玲／綜合報導
美元指數盤中跌破90關卡。（路透）
美元指數盤中跌破90關卡。（路透）

DXY美元指數17日盤中貶破90大關，為2018年4月來首見，促使國際油、金價格走揚，主要貨幣匯率也攀升。分析師認為，美元指數跌破90後，跌勢才剛開始，將使人民幣、新台幣等亞洲貨幣遭遇更強升值壓力。

美元指數17日盤中貶0.6%至89.870，為兩年半以來新低，主因包括美國聯準會（Fed）重申將維持寬鬆貨幣政策、美國國會兩黨協商新一輪紓困案傳出進展、英國與歐盟有望針對貿易協議達成共識，以及美國新冠肺炎病故人數再創新高，都對美元造成壓力。

策略師認為，美元貶勢可能才剛開始，美元指數在貶破90後，已逼近2018年的低點88.253，根據技術指標，若美元指數跌破這個低點價位，可能會再貶15%至75，唯一問題在於可能貶太快了。此外，美元貶值動能加強，可能意味離岸人民幣可能會持續高於6.5元價位，朝6.44元邁進。市場人士認為，在美國總統當選人拜登上台前，中國不太可能大幅改變匯率政策，將繼續避免單向預期與過度升值。

美國國會代表正接近敲定規模約9000億美元的紓困方案細節，預料將包含發放600-700美元的支票、並延長失業給付。歐盟英脫談判代表巴尼耶說，與英國的貿易談判已取得不錯進展。

美元 美國 指數

上一則

拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破

下一則

Fed：美股未過高 不須警戒

延伸閱讀

新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州

新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州
副總統潘斯和拜登 將先後接種新冠疫苗

副總統潘斯和拜登 將先後接種新冠疫苗
拜登政府環保署長 傳相中北卡州環境監管首長

拜登政府環保署長 傳相中北卡州環境監管首長
傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」