美元指數貶破90 兩年半新低

美元指數盤中跌破90關卡。（路透）

DXY美元指數 17日盤中貶破90大關，為2018年4月來首見，促使國際油、金價格走揚，主要貨幣匯率也攀升。分析師認為，美元指數跌破90後，跌勢才剛開始，將使人民幣、新台幣等亞洲貨幣遭遇更強升值壓力。

美元指數17日盤中貶0.6%至89.870，為兩年半以來新低，主因包括美國 聯準會（Fed）重申將維持寬鬆貨幣政策、美國國會兩黨協商新一輪紓困案傳出進展、英國與歐盟有望針對貿易協議達成共識，以及美國新冠肺炎病故人數再創新高，都對美元造成壓力。

策略師認為，美元貶勢可能才剛開始，美元指數在貶破90後，已逼近2018年的低點88.253，根據技術指標，若美元指數跌破這個低點價位，可能會再貶15%至75，唯一問題在於可能貶太快了。此外，美元貶值動能加強，可能意味離岸人民幣可能會持續高於6.5元價位，朝6.44元邁進。市場人士認為，在美國總統當選人拜登上台前，中國不太可能大幅改變匯率政策，將繼續避免單向預期與過度升值。

美國國會代表正接近敲定規模約9000億美元的紓困方案細節，預料將包含發放600-700美元的支票、並延長失業給付。歐盟英脫談判代表巴尼耶說，與英國的貿易談判已取得不錯進展。