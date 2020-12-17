先鋒股票基金 規模衝破1兆美元

先鋒整體股市指數 基金（Vanguard Total Stock Market Index Fund）已成為全球第一檔管理資產超過1兆美元的股票 基金，也是舉世最大的股票基金，反映了過去30年來指數投資 日益受到投資人的青睞。

根據晨星公司（Morningstar），這檔基金涵蓋共同基金與指數股票型基金，在截至11月30日為止管理的資產總額達到1.04兆美元。投資顧問業者ETF Store的總裁傑拉希說，由於指數型投資商品便是源於先鋒，因此該集團這檔旗艦基金率先達到這個里程碑，實在是名副其實。

晨星全球ETF研究主管強森說，截至10月底，這檔基金包含了3,590支股票，使投資人能夠接觸到整個美國股市。他並表示，該基金的投資非常多元化，收費也極低。

先鋒投資人獨立顧問（The Independent Adviser for Vanguard investors）的編輯韋納預計，這檔基金的資產將站穩1兆美元，但其間可能會有一些波折，因為先鋒的目標日期基金使用整體股市指數基金，意味著退休計畫的資金會持續流入。

美國股市飆升及費用持續下降，成為該基金管理的資產持續膨脹的主因。先鋒不僅是低成本被動投資的先驅，還引領這股降低基金費用的趨勢。先鋒整體股市指數基金成立於1992年，目前每年的費用率為0.04%。傑拉希說，投資人愈來愈了解基金費用的重要性，以及主動管理的長期表現不佳，這些因素可能進一步推動該基金數年來的發展。