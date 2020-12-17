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ECB 明年將訂銀行配息上限

編譯陳律安／綜合報導

歐洲央行（ECB）表示，明年歐洲銀行可恢復股息發放，但ECB同時制定配息上限，以協助銀行業者在新冠肺炎疫情期間維持強健的金融體質。

ECB 15日發布聲明，歐陸銀行配息和實施庫藏股的規模，應限制在不超過2019年和2020年獲利的15%，或普通股權益第一類資本率（CET1）的0.2%以下，以較低者為準。這比英國央行更嚴格；英國央行上周表示，銀行配息上限不能超過風險性資產的0.2%，或2019年和2022年獲利總和的25%，以較高者為準。

儘管疫情終結已露出曙光，但監管機關擔憂，一旦允許銀行全面恢復發放股利，可能讓銀行若無紓困金支援，會缺乏足夠的準備金來因應損失。

ECB監管機構主管恩瑞亞說，雖然歐洲經濟展望更為明朗，但銀行資產品質的前景仍不明；此外金融機構目前也正受惠於政府、央行及監管機關支援，因此ECB呼籲銀行更謹慎配息，其來有自。

ECB的新規定，可能讓部分銀行投資人感到失望，因為一些銀行近來提高發放股利的可能性。

法國巴黎銀行上月表示，已備妥資金，準備將50%的獲利作為股息配發。隨著歐洲多數銀行都妥善因應疫情衝擊，因此業者已擴大呼籲恢復發放股息。

西班牙國際銀行董事長波亭，和法國興業銀行董事長比尼-馬吉都已警告，禁止銀行配發股息，會使貸款利率上升，並導致銀行無法獲得投資人資金。

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