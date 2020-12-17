奪5G設備龍頭 諾基亞拚到底

Nokia宣稱將犧牲短期利益，全力爭取5G設備市場的領導地位。( 路透)

芬蘭電信設備製造商諾基亞 （Nokia）16日表示，為了「專注於重拾5G 領導地位」，將犧牲行動網路事業的短期利益；該公司預期2021年行動網路事業的營業利益率將降至零，但未來可望大幅提升。

Nokia也表示，對明年的整體展望並未改變，若排除重建成本等項目，預期明年整體事業的營業利益率為7%至10%。

Nokia聲明指出，該公司目前正研發「開放式無線電接取網路」（Open RAN）架構和「無線接取網路」（RAN）的產品；Open RAN網路架構可讓營運商使用不同供應商的設備；RAN則能在通用的硬體上作為軟體使用。

5G加速成長之際，今年8月接任Nokia執行長的倫德馬克（Pekka Lundmark）也進行大刀闊斧的整頓，決定讓公司瘦身並整併為四個事業集團，且矢言將「竭盡所能」重新登商5G龍頭寶座。

倫德馬克表示：「客戶打造電信網路時會精打細算，向不同的供應商分別採購性價比最高的網路元件。我們的目標是，在決定進軍的領域成為技術領導者。」

倫德馬克曾表示，他已準備好犧牲短期利益，以挽回Nokia在5G市場持續流失的市占率。日前，美國 電信商威瑞森（Verizon）選擇三星為5G技術供應商，Nokia在競標中落敗。