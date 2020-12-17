美景氣打寒顫 歐優於預期

歐元區製造業與服務業12月的表現遠優於預期，顯示第二波新冠疫情與新一輪封鎖措施對歐元區帶來的衝擊，比今年初來得小。圖為柏林民眾在市中心的商場門外的聖誕老人像旁排隊等待入內。(中新社)

最新數據顯示，美國 11月零售銷售大幅降溫，遠不如市場預期，但歐元區製造業與服務業12月的表現遠優於預期，顯示第二波新冠疫情 與新一輪封鎖措施對歐元區帶來的衝擊，比今年初來得小。

美國商務部16日公布，11月零售銷售總額比10月減少1.1%，減幅比市場預估的0.3%還大，10月零售銷售表現也從小增0.3%下修至縮減0.1%。在新冠肺炎新增確診病例激增、新一輪經濟刺激方案仍卡關的情況下，美國經濟復甦觸礁。

美國正因新增確診病例再度增加而陷入掙扎，且根據路透彙整的官方數據，染疫病故人數截至14日已突破30萬人。

美國許多州與地方政府已實施新一輪商業管制措施，部分消費者正避免進出購物中心、餐廳及酒吧。

超過3兆美元的政府防疫紓困 方案，至今幾乎要宣告用罄，如此一來，至少有900萬失業或就業不足的美國人，將在12月26日失去政府發放的補助金。美國國會要推動的另一項紓困方案，卻遲遲未能達成協議。

另據IHS Markit同日公布的資料，歐元區12月綜合採購經理人指數（PMI）初估值，從11月的45.3升至49.8，只略低於象徵景氣榮枯線的50，也高於路透訪調預估的45.8。

目前封鎖措施對工廠帶來的衝擊較小，因為許多工廠仍維持營運。歐元區12月製造業PMI初估值，從上月的53.8躍上55.5，為2018年5月以來最高。歐元區服務業PMI也從上月的41.7反彈至47.3。兩者均優於路透訪調分析師預期。

IHS Markit首席商業經濟學者威廉姆森表示，在經歷11月的嚴重下滑後，這項數據意味，歐元區經濟在新的防疫封鎖措施下趨於穩定，「因此第4季的景氣萎縮，料將不會像年初爆發疫情時那麼嚴重」。

然而，該地區最大經濟體德國，如今再次下令關閉多數店家，至少到明年元月10日為止，且德國政府已敦促繼續營運的商家提前打烊。

這意味著在新冠疫苗帶來有意義的經濟復甦前，情勢仍可能惡化。