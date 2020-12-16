蘋果App Store新增隱私標籤

蘋果已開始在App Store頁面新增「隱私標籤」，註明各款App會如何蒐集用戶個資。（美聯社）

蘋果 公司表示，已開始在應用程式商店App Store頁面新增「隱私 標籤」，註明各應用程式（App）會如何蒐集用戶個資，協助用戶根據這些隱私使用資訊，決定是否要下載App。此舉預料將讓全球App開發商在激烈爭奪用戶時，更加重視隱私權政策。

蘋果9月釋出新版作業系統iOS 14時，就已宣布「隱私標籤」計畫，目前則在官網表示，「App Store提供簡單易讀的摘要，說明用戶資料將被做何運用、動態是否受到追蹤」。

蘋果上周開始要求開發商遞交隱私資訊，以用於標註「隱私標籤」資訊，目的是讓用戶查看App如何運用用戶的聯絡人清單、所在位置等個資。蘋果14日開始加註隱私標籤，適用於iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV與Mac電腦等產品。

蘋果並表示，所有2800個App註冊開發商、180多萬款App都須遵守嚴格的隱私權準則，未遵守規定者將被剔除。根據蘋果，開發商也有確保資訊準確性的責任，蘋果會在App審核程序、隨機稽核以及接獲投訴時，檢查開發商是否遵守規定。

「隱私標籤」的格式類似食品的營養成分標示，將呈現App可能會蒐集的用戶數據類型，以及App是否會使用這些數據來追蹤用戶、這些數據是否會關聯到用戶。App蒐集的數據分為三類，包括用來追蹤用戶的數據、與用戶連結的數據、未與用戶連結的數據。

這項新iOS作業系統除了會在App摘要顯示蒐集的用戶數據類型，還有其他隱私功能，讓使用者能更精確管控下載App到設備後，允許哪些類型數據讓App存取。