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美鋼材訂單激增 鋼價大漲

編譯任中原／綜合報導
國際鋼市好轉，美國鋼鐵業的訂單也激增。（路透）
國際鋼市好轉，美國鋼鐵業的訂單也激增。（路透）

隨著製造業景氣回升、國際鋼市好轉，美國鋼鐵業的訂單也激增，鋼材供不應求，交貨期拉長，鋼價大漲，基準的熱軋鋼板價格自8月初以來已漲一倍，廢鋼、鐵礦砂等原料也漲價。

今年春季時，由於許多製造業者取消訂單及關廠，使美國鋼鐵業者約三分之一的國內平鋼產能被迫停擺。之後由於國內消費需求增加，許多汽車、家電及機械工廠重新開工，對鋼鐵的需求已告回升。

史坦普全球普氏公司數據顯示，熱軋鋼板的基準價格8月初以來已上漲一倍，攀抵兩年新高的每噸900美元；而且由於鋼材供不應求，甚至在製造業界引發恐慌性鋼材搶購。鋼材經銷商指出，一些買家更超量進貨；買氣太旺，業者手忙腳亂。

鋼鐵業者已將之前閒置的產能重新啟動，但訂單量仍持續超過供給；夏季時訂貨／交貨期不到四周，現在已拉長到十周，鍍層鋼材的交貨期更拉長到三個月。而且，鋼鐵廠有許多員工染患新冠肺炎，攪亂生產作業。

汽車用金屬零件業者E&E製造公司已通知客戶，表示由於鋼材缺貨，沖床已經停工，汽車零件必須延期交貨；不僅提高成本，也攪亂生產進度，供應鏈完全脫軌。

最近廢鋼料、鐵礦砂及其他鋼鐵原料也漲價。由於中國擴大基礎建設帶動鋼鐵用量及產量激增，並使全球鋼鐵出口市場吃緊；美國用戶被迫改向國內鋼廠進料，帶動價格上漲。

美國鋼鐵公司繼續重新啟動多處高爐。執行長布瑞特表示，「我們預期需求將持續增強」。大河鋼鐵、阿塞洛米塔爾美國廠等鋼廠也重新啟動閒置的高爐。

不過，目前美國鋼鐵產量及開工率仍低於去年同期。在12月5日止的當周，全美鋼鐵產量比去年同期仍低13%；開工率約71%，也比去年此時的80%低。一些高爐仍因為歲修，或受能源及其他艱困產業的拖累，被迫閒置或低度開工。

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