美歐防疫升級 商品行情有壓

儘管美英開始施打新冠肺炎疫苗，為即將到來的聖誕節帶來一些樂觀氛圍，但美歐美兩地重新實施更嚴格的封鎖措施，可能導致部分經濟活動停滯，可能拖累原物料價格在未來幾周回檔。

由於預期明年經濟可能好轉，彭博商品現貨指數正處於2014年來最高點，銅價朝每噸8,000美元 叩關，布蘭特原油期貨漲破每桶50美元。現在，隨著各國恢復封鎖，一些商品的漲勢可能容易受到市場拉回的影響。

德國總理梅克爾宣布，16日起到明年1月10日止，學校大多數商店都須關閉。

經濟學家說，這次封鎖可能使日成長率減少4個百分點，高於前次封鎖的2.5個百分點，經濟今年冬季可能陷入雙底衰退（本季萎縮1%，下季下滑0.5%），經濟將在2022年以前重返疫情 前水準的希望，恐將落空。

在英國，衛生部長韓考克警告，最近倫敦 疫情快速擴散可能與病毒的新變異株有關，並宣布倫敦及英格蘭東南部一些地區的疫情警戒，從第二級升高至第三級。倫敦900萬人居民16日起須遵守更嚴格的限制措施，小酒館、酒吧、餐廳都須關閉， 戲院與博物館也要對大眾關閉，將重創旅宿與娛樂產業。商店則可繼續交易。

荷蘭嚴格封鎖措施，為期五周到1月19日止。