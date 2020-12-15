印尼吸引外資 招手特斯拉

電動車大廠特斯拉傳下個月將派出一支參訪團，到印尼考察電動車供應鏈的投資機會。（路透）

印尼 政府說，電動車大廠特斯拉 （Tesla）下個月將派出一支參訪團，前去考察電動車供應鏈的投資 機會；特斯拉未立即回應路透的查證。印尼政府近來積極吸引外國投資。

路透指出，印尼總統佐科威已在多個場合大力推銷印尼的鎳礦礦藏，上個月他對路透記者說：「鎳礦這事很重要，我們有偉大的計畫要讓印尼成為最大的鋰電池生產國。我們有最多的鎳礦（礦藏）。」

根據海洋事務及投資統籌部12日發出的新聞稿，總統佐科威、該部部長盧胡特與特斯拉執行長馬斯克11日通了電話，討論「特斯拉到印尼的投資機會」。

印尼也邀請馬斯克創辦的太空公司SpaceX，到印尼評估建設火箭發射站的可行性。

盧胡特上個月也跟路透談到鎳礦發展，他表示，「真的有著大好機會，」因為多家公司將要投資印尼的鎳礦開採，以降低成本。印尼正致力於國內發展完整的鎳礦供應鏈，特別是建立起提煉電池所需的化學品、電池製造等產業，最終的目標是能夠製造電動車。

馬斯克曾經說過，只要是以有效又環保的方式開採的鎳礦，他都計劃給予「長期的超大訂單」。

彭博資訊報導，根據印尼工業部長阿古斯10月的說法，印尼與馬斯克已就特斯拉在中爪哇投資設廠的可能性有過多次商討。

印尼做為全球最大的銅、鎳、錫蘊藏國，正全力宣傳這些豐富資源，希望吸引數十億美元的投資。

特斯拉目標價上看780美元

特斯拉將在18日收盤後被納入史坦普500指數，21日正式開始交易，預料將吸納指數型基金（ETF）超過810億美元的資金。高盛更認為特斯拉的目標價可達780美元。

特斯拉是歷來加入史坦普500指數時市值最高的企業，也可能是成分股中市值排名第八的公司，將對許多連結史坦普500指數的資產造成巨大衝擊。

特斯拉被納入史坦普500指數、連續五季獲利等利多，促使高盛分析師12月初上調該公司的目標價，把未來一年目標價調高至780美元。特斯拉股價11日跌2.7%至609.99美元。

高盛分析師指出，電池價格下跌速度快於預期，將使電動車加速普及，愈來愈多法規將在未來數十年限制或禁止銷售內燃機引擎車輛，也是電動車的利多。

Wedbush的分析師甚至表示，在「最樂觀」的情況下，特斯拉股價上看1000美元。