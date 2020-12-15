我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

徵信免出門 投銀新契機

編譯湯淑君／綜合報導
無人機已成為協助華爾街投資銀行促成收購交易的工具之一。（路透）
無人機已成為協助華爾街投資銀行促成收購交易的工具之一。（路透）

受新冠肺炎疫情影響，銀行員無法像往常頻頻開會和出差，但這卻是承辦併購案所需盡職調查不可或缺的步驟。所幸高盛華爾街其他投資銀行發現無人機新妙用：讓客戶居高臨下鳥瞰所欲收購的公司，有如親自到場視察一般。

高盛是全球首屈一指的併購案顧問，該公司全球併購主管費德格斯（Stephan Feldgoise）表示，疫情來襲後，聚集一群出價競標的公司代表開會有傳染風險，華爾街公司因此改用商業級無人機視察港口、鐵路、化學工廠、倉庫和大賣場等地，讓客戶不必親身前往巡視，也能視察一切。

費德格斯說：「我們派遣無人機飛往各場址俯視，這讓買方更有信心，因為在收購一家公司前，你會想親眼瞧瞧、親手撫觸。」

這再度顯示，華爾街最老派、最抗拒科技的一角，在疫情肆虐下也不得不改變。投資銀行業傳統上倚賴年輕行員運用Excel試算表和PowerPoint簡報，輔助人脈廣的前輩在觥籌交錯和社交場合中撮合併購交易。

疫情改變一切。如今談交易幾乎全移師線上，運用Zoom、BlueJeans、思科Webex和微軟Teams這類視訊會議工具，並以無人機取代到場巡視，可錄下影片也可現場直播。

費德格斯說，疫情期間高盛對數百樁交易提供諮詢服務，其中超過95%都在沒有面對面互動下完成。他認為，無人機「將使併購領域永遠改觀」。

疫情 華爾街 高盛

上一則

日二手精品市場 交易火

下一則

印尼吸引外資 招手特斯拉

延伸閱讀

無人機未來扮運送生鮮、包裹要角 將重塑住宅樣貌

無人機未來扮運送生鮮、包裹要角 將重塑住宅樣貌
高盛前總裁拒還一馬弊案遭追討報酬 轉捐作慈善

高盛前總裁拒還一馬弊案遭追討報酬 轉捐作慈善
前高盛華裔高管涉洗錢 律師：檢方拒交有利嫌犯證據

前高盛華裔高管涉洗錢 律師：檢方拒交有利嫌犯證據

高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務

高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務

熱門新聞

分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56

GE嚴重超買 1987年來最大

2020-12-11 18:22
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎。蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。美聯社

紓困談判觸礁 科技股陷掙扎 道指由升轉跌

2020-12-09 16:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票