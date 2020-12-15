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舊客機改裝貨機 掀熱潮

編譯黃嘉洵／綜合報導
全球航空業者與飛機租賃業者正紛紛把舊飛機改裝成貨機，押注電商崛起帶來的貨運需求。（路透）
全球航空業者與飛機租賃業者正紛紛把舊飛機改裝成貨機，押注電商崛起帶來的貨運需求。（路透）

從加拿大航空到中國國銀租賃子公司CDB航空公司，世界各地的航空業者與飛機租賃業者紛紛都正把較舊的飛機，改裝成貨機，以押注電商崛起帶來的貨運需求。

路透報導，這也正為協助把客機改裝為貨機的相關企業，帶來龐大商機，包括新加坡科技工程公司（ST Engineering）、以色列航太工業公司（IAI）以及美國航空工程公司（AEI）等。這股客機改裝為貨機的熱潮，也正在幫助飛機保養、維修及整修等業者，緩和飛機客運量下滑所造成的衝擊。

航空數據公司Cirium預估，全球客機改裝為貨機飛機數量，2021年將增36%至90架，2022年再增至109架。Cirium市場分析主管西摩爾估計，多數飛機改裝業務都將在2021年完成，至少四成是在2022年。

他說，新一代飛機的改裝需求也攀升，尤其是波音737-800及空中巴士A321、A330，但波音767等舊機型的改裝需求依舊強勁，主要受到亞馬遜過去幾年打造空運機隊的行動帶動。加拿大航空正尋求把好幾架波音767改裝為貨機，俄羅斯S7集團正向租賃業者GECAS採購首批737-80改裝版貨機，租賃業者CDB航空公司也已訂購兩架空巴A330改裝版的貨機。

新加坡科技工程公司航太主管指出，這類改裝作業常須花好幾百萬美元，且耗時三至四個月。在新冠疫情期間，許多航空公司都拆卸客機座椅以裝運貨物，但相較於這類成本較低、也較臨時的改變，把客機永久改裝成貨機，是在押注電商的空運需求未來幾年都將維持熱絡。航空業預測，客運量要到2024年才會恢復到去年的水準。

顧問公司Ishka指出，從今年初以來，機齡15年的飛機市值已下滑20%-47%，降幅依各機型而異，這提高了把客機改裝為貨機的吸引力。CDB航空公司執行長漢尼根說：「貨機使用量在2020年創新高，我們認為疫情正加速轉向電商需求的長期結構變革」。

波音表示，由於新冠疫情擾亂航空業的客運業務，貨運的收益率到9月止成長了40%，並預期未來20年交付的貨機中，超過60%都將是從客機改裝，而非777寬體貨機等新型飛機。

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