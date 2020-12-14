經濟學家擔心，隨著美國 新冠肺炎疫情 惡化、各地再度實施封鎖措施，迫使購物者及外食者再度待在家中，可能導致零售業和餐飲服務業再度大規模裁員，使低薪的服務業勞工今年面臨嚴峻的寒冬。

倫敦金融時報報導，求職網站Glassdoor首席經濟學家趙丹尼（Daniel Zhao，音譯）說，隨著更多州關閉購物中心、餐廳及健身房，或限制這些場所的人流，零售業和餐飲服務業可能再度大規模裁員，就像今年春季一樣。

紐約州長郭謨上周末宣布，14日起紐約市 的餐廳禁止室內用餐。加州州長紐森也已下令州內數個地區的餐館只能提供外帶和外送服務，並限制零售門市的來客數。賓州從12日起禁止室內用餐三周，德拉瓦州宣布室內人數限制，並在夜間10時對州內酒吧及餐館實施宵禁。

求職網站Indeed經濟學家康克爾說，11月的餐飲業聘僱人數比去年同期少15%，而至12月首周更比一年前低18%。補貼自雇者和「零工經濟」從業者的「疫情失業援助」（PUA），在截至5日當周請領人數比前一周激增13.9萬人。康克爾說，隨著PUA在耶誕節後到期，這些勞工可能陷入財務危機。

趙丹尼和康克爾都認為，光靠新冠疫苗上市不足以遏止這場失業危機。趙丹尼認為，全面施打疫苗為疫情在明年夏季結束帶來一線曙光，但重要的是國會要採取行動，才能幫助美國人撐過未來這幾個月。