新蘋板下季亮相 料更便宜

外電報導，蘋果將在明年第1季推出第九代iPad；圖為iPad Pro。（路透資料照片）

外電報導，蘋果 將在明年第1季推出第九代iPad，螢幕升級為10.5吋，處理器為A13晶片，儲存裝置容量由32G升級到64G，由於速度更快，儲存容量加大，但價格可望降低。

目前第八代iPad，是採用台積電代工的A12晶片，螢幕10.2吋，儲存裝置容量從32G起。外界認為，如果蘋果產品在春季發布，應該不是革命性產品。蘋果通常會在春季發布入門產品，如給學生用的iPad或iPhone SE之類。沿用前一代部件和設計降低成本，還可降低售價、促進銷售。

業界評估，根據發布時間及產品定位，推測第九代iPad與當前第八代iPad相似，但螢幕更大，晶片更強，仍舊是入門產品定位。除了10.5吋螢幕、A13晶片及更薄更輕的設計，仍然會有Home鍵（Touch ID指紋識別裝置）及Lightning接口。

蘋果去年9月推出帶有A12晶片的第八代產品，除了晶片從A10升級到A12，沒有其他規格更改。第九代iPad延續前一代產品，起跳價可望從299美元起。

編譯黃淑玲／綜合報導

知情人士透露，蘋果公司（Apple）主管晶片的高層主管10日對員工說，蘋果已開始為未來的產品自行研發行動通訊數據晶片。這對蘋果目前的數據晶片供應商高通 來說是一大利空。

彭博資訊報導，據了解，蘋果硬體技術資深副總裁史羅基（Johny Srouji）在與員工的會議中表示，「今年我們開始研發第一個自家行動通訊數據晶片（Cellular Modem），這將啟動另一個策略轉換關鍵」；他也說，「諸如此類的長期投資對我們的產品十分重要，這樣才能確保我們未來在技術創新方面具備豐足來源。」

彭博指出，行動通訊數據晶片是智慧手機 最重要零件之一，它讓手機可以打電話、連接到通訊網路以便行動上網。

蘋果最新的5G手機採用高通的數據晶片，在這之前，蘋果已採用英特爾（Intel）的晶片好幾年，去年斥資10億美元買下英特爾的數據晶片部門；史羅基不諱言，此交易有助蘋果研發自家數據晶片。蘋果多年來也不斷從高通挖角，協助打造數據晶片。

報導提到，史羅基並未透露自主研發的數據晶片何時會應用到產品中，但蘋果與高通2019年簽訂的專利協議中，包含一個為期六年的授權方案。