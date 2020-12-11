歐央行加碼購債6000億元

ECB總裁拉加德。（歐新社）

歐洲央行（ECB）10日決議維持現行各項主要利率 不變，但擴大量化寬鬆（QE）規模5000億歐元（6058億美元），並擴大提供銀行業低利貸款 、還延長實施效期，實施期間比分析師預估還久，進一步寬鬆貨幣政策，以因應11月後新冠肺炎疫情 再度升高對經濟所造成的衝擊。

ECB表示，主要再融資操作利率、邊際放款利率及存款利率等三大利率，分別維持在零、0.25%及負0.5%不變，直到通膨展望明顯達到「接近，但低於2%目標」，且基本的通膨動能也符合此種勢頭為止。

ECB也宣布多項擴大寬鬆的措施。首先，提高新冠疫情緊急購債計畫（PEPP）的總額，由1.35兆歐元擴大到1.85兆歐元，購債效期至少到2022年底止，最終將等到ECB判斷新冠危機階段已結束時，才會停止，而購債回收之本金將繼續投入市場，至少持續到2023年底止。

其次，ECB將繼續透過再融資操作，繼續提供充裕的流動性，尤其是透過第三階段長期再融資操作（TLTRO III）機制，支持銀行業對廠商及家庭提供貸款；優惠貸款條件的效期再延長一年，到2022年6月。

為鼓勵放款，銀行業從TLRTO III借入的金額占實際放款金額的比率，由50%提高到55%，但只有達成新放款績效目標的銀行，才符合這項做法的條件。之前實施的兩次TLTRO機制，效期也將延長到2022年6月。

ECB也上修今年的經濟成長率預期，預估將萎縮7.3%，降幅小於9月預估的8%，但明年成長率預測遭下修1.1個百分點至3.9%。總裁拉加德表示，新冠疫情可能還會引發更嚴重的經濟挑戰。

ECB表示，依據資產購買計畫（APP）每月淨買進資產200億歐元的措施，仍將繼續；只要ECB認為有必要，將持續這項計畫。所有到期資產所收回的本金，也將繼續投入市場，而且在ECB決定首次升息之後一段時間後回收本金仍將繼續投入。