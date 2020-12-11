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投顧預估：2021年全球經濟穩健增長

記者王皓正／綜合報導
2020年以來全球股債市歡喜豐收，投顧估2021年全球經濟穩健增長。（美聯社）
2020年以來全球股債市歡喜豐收，投顧估2021年全球經濟穩健增長。（美聯社）

新冠疫苗試驗結果頻傳利多及美國選舉不確定性釐清，激勵第四季全球風險性資產齊揚。累計2020年以來全球股債市歡喜豐收，全球股市及新興股市連袂上漲14%左右，其中以科技股為主的那斯達克指數大漲四成、表現最佳，債券類別中以全球債漲幅較大，主要受惠於全球央行積極降息寬鬆的挹注，道瓊伊斯蘭債指數與美國公債漲幅居次，但美元指數貶值超過5%。

富蘭克林證券投顧表示，預期隨著多款安全且有效的新冠疫苗問世後，將帶動更多產業與區域經濟復甦，2021年全球經濟將從修復期進入到穩健增長階段，所幸全球通膨仍屬溫和，讓主要央行能延續低利寬鬆政策，有助延續全球風險性資產多頭行情。惟隨著景氣改善及公債發行增加，美國公債殖利率曲線將趨陡且長天期公債看升，債券投資宜靠攏在高收益債及新興債等高息資產。另一方面，2021年第一季消息面將關注美國拜登新人新政，預期將優先推動防疫與振興經濟，對外貿易與軍事外交關係上也將重返多邊主義，緩解地緣政治緊張情勢，而三月中國人大政協兩會將聚焦十四五規畫的內容，具備政策扶持的產業商機蓄勢待發。

富蘭克林證券投顧認為，相較於2020年科技股一枝獨秀的走勢，預期2021年第一季金融市場有機會百花齊放，美元弱勢環境下將吸引資金加速回流新興市場當地資產。富蘭克林證券投顧建議第一季採取『MVP』投資策略，以『Megatrend大趨勢』為核心，包括美國創新成長型股票、新興亞洲股票、中國股票型基金與伊斯蘭債券基金，搭配『Vaccine疫苗受惠』題材，看好特別股及高收益債在疫情受害產業的補漲契機，亦可透過美國與新興市場平衡型基金，穩健參與景氣復甦列車。

美國 疫苗 股票

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