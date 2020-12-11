脫歐+疫情 英經濟成長驟降

英國10月經濟與前月相較成長速度驟降。圖為倫敦牛津街提早點亮聖誕彩燈。(中新社)

英國 國家統計局（ONS）公布，英國10月經濟與前月相較成長速度驟降。今年來英國經濟受新冠肺炎疫情 打擊，如今又面臨無協議脫歐 隱憂。

根據英國國家統計局發布的聲明，10月國內生產毛額（GDP）僅較9月增長0.4%，但仍寫下連續6個月成長。

中央社引述法新社報導，英國10月經濟增幅遠較9月的1.1%大幅放緩。分析師並警告，由於英格蘭11月第二度實施局部封城，因此當月英國經濟恐也艱困。

英國國家統計局還指出，英國國內生產毛額仍比疫情爆發前的2月時水準低了7.9%，且自6月以來經濟復甦速度連月放緩。

由於英格蘭北部和中部局部地區及蘇格蘭、威爾斯皆實施較小規模的防疫限制措施，也造成英國經濟產出受到影響。

不過，11月的超市銷售額創下歷史新高。在聖誕節前購物潮、脫歐談判和疫情的多重影響下，各大超市的業績大幅成長。不過業者也因禁足令所衍生的巨量宅配訂單而頭痛，因此呼籲民眾盡量到店面購買日用品，且一次購足長期所需的量，有助減緩超市和貨運業者的巨大壓力。

BBC報導，英國的日用品市場11月創下了紀錄，109億英鎊的成績。耶誕節前購物潮及脫歐貿易談判不順利造成的恐慌心理，都是促使民眾大量購買的原因。這也讓國內各大超市業績普遍都有7.7%到13.7%的成長。