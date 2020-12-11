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新興亞洲國 經濟成長獲上修

編譯葉亭均／綜合報導
亞銀預估南韓經濟今年將萎縮0.9%。(美聯社)
亞銀預估南韓經濟今年將萎縮0.9%。(美聯社)

亞洲開發銀行（ADB）10日表示，開發中亞洲國家今年經濟萎縮幅度可能沒有原先預估的那麼大，原因是中國大陸復甦的速度比預期快。亞銀同時上修台灣今年經濟成長率至1.7%，明年預估值下修0.2個百分點至3.3%。

亞銀在「亞洲發展展望」補充報告預估，開發中亞洲地區今年經濟將萎縮0.4%，萎縮幅度小於先前預估的0.7%，仍是該地區近60年來首度萎縮。

東亞是開發中亞洲地區唯一未陷入萎縮的地方，預期今年成長1.6%，高於先前的預估值，主要受中國大陸與台灣經濟迅速復甦支持。中國大陸今年成長率獲上調0.3個百分點至2.1%。亞銀預估，台灣今年經濟成長率達1.7%，比9月預估的0.8%成長率大幅上修，而且是「亞洲四小龍」唯一成長的經濟體。南韓經濟今年預估將萎縮0.9%，香港將萎縮5.5%，新加坡將萎縮6.2%。

展望2021年，亞銀預期隨著亞洲經濟體逐步從新冠疫情中恢復，開發中亞洲地區經濟將復甦並成長6.8%，與9月的預估值相同。台灣明年的成長率預測遭下修至3.3%，南韓則預估將成長3.3%，新加坡與香港預料將各成長5.1%，中國大陸將成長7.7%。

亞銀首席經濟學家澤田康幸表示：「曠日持久的疫情仍是主要風險，但近期疫苗方面出現進展，緩和這一風險。」

根據報告，印度的經濟成長率將展現最驚人的反彈幅度，在今年萎縮8%後，明年成長8%。

越南今年預估將成長2.3%，為東南亞唯一成長的國家，明年擴張步調將加速至6.1%，但主要東南亞經濟體明年成長預料都將強勁回升，菲律賓將從今年的萎縮8.5%，轉為成長6.5%；泰國將在今年萎縮7.8%後，明年成長4%；馬來西亞將從今年的萎縮6%，在明年轉為成長7%；印尼今年萎縮2.2%，明年預估成長4.5%。

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