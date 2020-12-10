三星叫陣台積 在美擴廠

三星買下德州奧斯汀廠隔壁一塊占地逾10萬平方公尺的土地，將在當地擴廠。（美聯社）

三星 叫陣台積，從先進製程PK、搶客戶訂單，延伸到美國 製造。韓媒披露，三星於美國德州奧斯汀廠附近新買一塊140個足球場大的土地，準備在當地蓋新廠。時值台積電 拍板在美國蓋新廠，業界認為三星此舉是與台積電較勁，不僅要搶英特爾代工單，也有意再爭取蘋果訂單。

台積電一向不評論競爭對手動態。南韓媒體Businesskorea報導，三星添購的這塊新土地占地10萬4,089平方公尺，最近已要求奧斯汀市議會核准這塊土地的變更案。韓國先驅報報導，市議會預定10日開會討論；奧斯汀當地媒體披露，相關委員會基本上已同意此案。

三星奧斯汀晶圓廠成立於1996年，初期以生產記憶體晶片為主，隨後轉為晶圓代工，最著名的是曾以14奈米為蘋果代工A系列處理器，與台積電分食相關訂單，但隨後蘋果處理器全數交給台積電操刀，三星痛失蘋果單。目前三星該廠區以14和28奈米製程進行晶圓代工業務。

隨著英特爾已經釋出未來將尋求晶圓代工廠製造晶片的訊息，外界普遍認為台積電奪單呼聲高，三星此時在美國購地，業界認為未來將以更先進的製程切入，就地爭取英特爾代工單，同時也會向蘋果招手，希望能再度獲得蘋果青睞，分食A系列處理器訂單。

報導引述一名三星高層說：「我們確實已另外買下這座廠房附近的土地，且請求變更這塊土地的用途，但尚未決定如何使用這塊地。」三星奧斯汀廠僱有逾3,000名員工，據悉，最近幾個月又在徵才，開出400多個職缺。

三星近期緊追台積電，不僅5奈米順利量產，更首度從台積電手中奪下高通5G旗艦晶片代工訂單，為高通生產明年度5G旗艦晶片「驍龍888」，引發熱議。如今三星、台積電戰火延伸至美國製造，也讓業界更關注兩強之間的競爭關係。

若三星確定在奧斯汀再新增一座12吋廠，將是三星在南韓以外的第一個使用極紫外光（EUV）設備生產的廠區，估計新廠專案投資不低於100億美元，業界預期會從5奈米以下製程切入，目標加快拉近和台積電距離。

台積電美國新廠已按既定計畫進行中，落腳亞利桑那州，以5奈米切入，規畫投入120億美元資本支出，預計2021年動工、2024年量產。