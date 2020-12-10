我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

轉型玩假的？ 殼牌能源高管紛離職

編譯林奕榮／綜合報導
據傳因殼牌高層對石油事業轉型的心態不夠積極，清潔能源部門高管近來掀起離職潮。(路透)
據傳因殼牌高層對石油事業轉型的心態不夠積極，清潔能源部門高管近來掀起離職潮。(路透)

倫敦金融時報（FT）報導，石油巨頭荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）爆出清潔能源高管離職潮，因為公司內部對於轉向環保燃料的力道和步調產生分歧。

殼牌預定明年2月發表最新策略，說明該公司邁向淨零排放的規畫，卻在此時掀起主管離職潮，格外引人關注。知情人士透露，殼牌一些清潔能源部門的高管力促公司更積極推動石油事業轉型，但高階管理層卻傾向維持目前的步調。

報導指出，主管殼牌太陽能、儲存和陸上風電事業的范格文（Marc van Gerven），在分散式能源部門任職的布雷德利（Eric Bradley），以及能源轉型策略團隊成員狄克森（Katherine Dixon），已在過去幾周內離職。殼牌離岸風電副總裁波士曼（Dorine Bosman）將在幾周後離職；該公司清潔能源事業的多名高管，也準備在未來幾個月離開。

報導指出，這些辭職的高管，並非全都出於對改革步調的不滿；但知情人士指出，對於殼牌減少對石油與天然氣營收依賴的時程表，公司內部的歧見頗深。

一名消息人士說：「一些人已開始質疑，殼牌是否會做出任何改變，讓他們備感挫折的原因之一是，原本已見到改革的希望，但高階領導人卻缺乏徹底改變的心態。」

殼牌執行長范柏登（Ben van Beurden）已表示，對生質燃料、太陽能等低碳事業的投資「必須加快」；然而，他也說石油依然會是公司的主要收入來源，並將擴展天然氣事業，「未來幾十年，我們的上游事業將有一席之地」。

包括殼牌在內，歐洲許多石油公司正面臨投資人和環保人士的壓力，要求這些公司做出零排放的承諾；殼牌這波離職潮，也凸顯公司在環保議題的內部壓力正在升高。

知情人士說：「如果不大幅改革，我不知道公司如何能轉型；殼牌沒有這樣的企業文化，也缺乏足夠的靈活性來實現轉型。接下來如果有更多高管求去，我不會覺得意外。」

石油 投資 能源部

上一則

摩根大通：黃金恐受比特幣威脅

下一則

三星叫陣台積 在美擴廠

延伸閱讀

能源轉型玩假的？殼牌清潔能源高管大失所望掀離職潮

能源轉型玩假的？殼牌清潔能源高管大失所望掀離職潮
不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了

不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了
搶新黑金 賣石油的也要賣咖啡

搶新黑金 賣石油的也要賣咖啡
看好拜登執政後鬆綁制裁 伊朗準備增產石油擴大外銷

看好拜登執政後鬆綁制裁 伊朗準備增產石油擴大外銷

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10
股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎。蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。美聯社

紓困談判觸礁 科技股陷掙扎 道指由升轉跌

2020-12-09 16:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗