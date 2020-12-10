美富豪搶購 豪宅「疫」外竄紅

新冠肺炎疫情帶動美國 房市，美國富豪也大買豪宅，10月申貸金額超過76.6萬美元 的件數激增59%，凸顯景氣低迷對富豪衝擊較小，且這些有錢人可望享有更大居住空間。

美國房貸銀行協會（MBA）的數據顯示，美國10月申貸金額超過76.6萬美元的件數，較去年前躍增59%，在所有房貸額度級距中，增幅最大；相較下，房貸金額介於15萬至30萬美元的件數，僅增加13%。口袋深的買家，大舉搶購郊區大型豪宅，以在保持社交距離 的時期，擁有更舒適居住環境。

這些有著後院、空間大到可以有居家辦公室的豪宅，是Toll Brothers等豪宅建商銷售的房產。

Toll執行長耶利（Douglas Yearley）表示，目前的美國房市，是他30年來遇過景氣最旺的房市，而房市大好的原因，包括低借貸成本、新屋和中古屋供給不足，且勞工在家工作的趨勢，也擴大了買家的購屋範圍，降低工作地點對買房的影響。

不過，投資人仍擔心這股買氣可能難以延續，理由是房貸利率可能會逐漸升高，導致這股房市熱潮劃下句點。雖然Toll的房屋訂單成長動能仍強，但跡象顯示需求正逐漸減緩。

Toll股價8日寫下一個月來最大跌幅，因為該公司上季（截至10月底）的房屋訂單未達預期，僅成長68%。Toll先前發布的初步財報顯示，上季前半季的訂單較去年同期暴增110%。該公司的本季淨利和成交銷售預測也讓分析師失望。