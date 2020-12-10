Snowflake股價三個月漲200%

雲端運算軟體公司Snowflake獲一家加拿大避險基金選為下一代「尖牙股」。（路透）

雲端運算軟體公司Snowflake股價 在8日盤中一度大漲10%，市值隨之攀抵1200億美元 ，超車IBM和超微（AMD）。該公司自2日發布財報以來，一周內股價就竄升40%，自9月中旬上市至今，則已漲逾200%。也難怪這檔個股會獲一家加拿大避險基金選為下一代「尖牙股」。

Snowflake今年9月以每股120美元辦理IPO，集資34億美元，寫下美國史上最大規模軟體公司募資紀錄，凸顯在新冠肺炎疫情下雲端運算服務的需求激增。儘管Snowflake上季虧損擴大，但營收年增 119%，衡量客戶忠誠度的「淨營收留存率」也高達162%，都讓華爾街驚艷。

傑克森（Eric Jackson）以加拿大多倫多為基地的避險基金EMJ Capital，今年價值倍翻，全因他慧眼獨具，投資 包括Snowflake在內的科技股，都因新冠疫情大漲。

他說：「我試著尋找下一代的尖牙股（FAANG）」；FAANG指的是的臉書、蘋果等當前五大科技股，「雖然我集中投資科技股，但我不買FAANG，我挑現在市值為20億到500億美元、未來兩到三年會成長一倍或兩倍的公司。」

Snowflake在9月16日開始掛牌交易時，市值就已經約為IBM的75%以上，12月8日收盤時僅小漲0.27%，至390美元，市值1104億美元，低於IMB和AMD，但盤中曾大漲10%，市值也超越這兩家較老牌的科技大廠。

數十年來一向對科技股敬而遠之的「股神」巴菲特，他所領導的波克夏公司以IPO定價買進價值2.5億美元的Snowflake股票，並在次級交易另外買進400萬股。

Snowflake之所以受投資人青睞，原因是其資料倉儲產品的客戶迅速增加。研調機構顧能研究副總朗索爾說，市場擔心錯過將會帶動估值與股價的熱門科技股與高科技股。

除了Snowflake，也受傑克森青睞的科技股還有房地產入口網站Zillow、線上約會平台Match等；Zillow股價已是今年3月低點時的四倍。