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日刺激經濟 708億美元上膛

編譯任中原／綜合報導
日本首相菅義偉宣布708億美元的刺激經濟計畫。（路透）
日本首相菅義偉宣布708億美元的刺激經濟計畫。（路透）

日本首相菅義偉8日宣布總規模73.6兆日圓（約合708億美元）的刺激經濟計畫，包括擴大財政支出約40兆日圓，涵蓋貸款、投資及公共支出，並支持醫療設施、高齡家庭、就業，以及企業現金流量等，國旅振興方案的效期也延長六個月，凸顯菅義偉政府希望藉由大舉推動國內旅遊，支撐經濟復甦。

由於日本新冠肺炎疫情正快速升高，菅義偉內閣的支持度也大幅滑落，促使菅義偉推出上任以來的首次擴張支出計畫。

內閣目前面臨維持經濟動能及抑制肺炎疫情的雙重挑戰；若不能落實成效，菅義偉很可能成為主政不超過一年的過渡首相。

40兆日圓財政措施的細節包括：防疫措施約5.9兆日圓；支持疫後經濟結構改變約18.4兆日圓；損害控管、降低措施約5.6兆日圓；今年度（明年3月底止）準備金約5兆日圓；預編下年度準備金約5兆日圓。

支出計畫顯示，政府增編1.35兆日圓的「Go To Travel國旅振興方案 」支出，效期延到明年6月，並採取彈性且適當的做法。當局也將延長無薪假補助計畫，增加醫療照護支出，對一些單親家庭發放現金，並對一些調整營運模式的企業提供財務支持。菅義偉上周說，這項計畫將編列約2兆日圓的新基金，以發展綠色科技及支持數位化。

菅義偉表示，這些措施將能使經濟成長率提高3.6個百分點，但未提到確切期間。

彭博資訊經濟學者估計，這項計畫將使明年國內生產毛額（GDP）成長率提高0.5個百分點；彭博原先預估日本經濟今年萎縮5.4%，明年將擴張2.3%，現在可能重新評估明年成長預估。

菅義偉也強力捍衛「Go To Travel」旅遊補貼方案，強調這是最有效的刺激景氣政策，但反對人士卻批評這項措施可能使疫情更加惡化。截至11月中，總共有5,260萬人次的房／宿獲得35%的旅遊補貼。

這些新增的公共支出中，有19.2兆日圓將由今年度第三次追加預算挹注，其他將由明年度預算編列。三次追加預算的總額約相當於日本GDP的14%。

菅義偉 日本 疫情

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