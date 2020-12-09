搶新黑金 賣石油的也要賣咖啡

荷蘭皇家殼牌計劃2025年前將全球零售網擴大逾20%至5.5萬個據點。（路透）

為了因應對抗氣候變遷的新時代，大型歐洲石油 公司除了投入數十億美元於再生能源，也正積極拓展零售網路，利用加油站 等據點，挖掘咖啡與巧克力等「新黑金」商機。

路透報導，大型石油公司在加油站零售據點的獲利，向來遠少於油氣生產，但這些據點的商品通常有較高利潤，而石油公司進軍再生能源與電力事業的投資報酬率，則通常較低。

英國石油，荷蘭皇家殼牌和法國道達爾等公司都表示，希望透過加油站的零售通路，提高食品雜貨和零食的銷售利潤，因為在電動時代，增設充電設施的加油站仍將是開車族必須停靠的地點。在加油站加滿油，可能需要幾分鐘時間，但即使是最快的電動車 充電座，開車族也需至少待上10至15分鐘，這些時間足以喝一杯咖啡或採購一些商品。

這就是殼牌計劃2025年前將全球零售網擴大逾20%至5.5萬個據點的原因；英國石油也力拚2030年前增加近50%的加油站至2.9萬座，並增加電動車充電網路至7萬座；道達爾（Total）則打算在2025年前擴充其電動車充電網路，由現在的1.8萬座增至15萬個座。

儘管目前路上的電動車還不多，但石油業者已在今年疫情期間看到零售網路的潛力。