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Uber售自駕車部門 聚焦叫車、外送本業

編譯黃嘉洵／綜合報導

美國叫車服務巨擘Uber宣布，將旗下自駕車部門出售給新創公司Aurora，並取得Aurora 26%股權，這意味Uber將放棄自行開發自駕車，並將重心聚焦於叫車、美食外送等核心事業。

Uber在7日表示，將自駕車部門賣給Aurora；根據這項交易案，Uber將投資Aurora 4億美元現金，並轉移自駕事業的1200名員工與技術，以換取Aurora 26%股權，若加上Uber自駕車部門員工與投資人的持股，對Aurora的持股比重將增至40%。

這項交易預定明年首季完成，Uber將取得Aurora兩個董事會席次，其中一名董事將由Uber執行長庫斯洛沙希出任。

彭博資訊引述知情人士報導，這筆交易對Aurora的估值為100億美元。Aurora的金主包括亞馬遜、紅杉資本（Sequoia Capital）。

Uber以遠低於估值的價格，出售自駕車部門。Uber自駕車部門去年募資時，估值為72.5億美元，但如今Uber與Aurora的交易顯示，自駕車部門的估值只有40億美元。

彭博資訊科技專欄作者金泰（Tae Kim）認為，對Uber而言，出售自駕車事業後，將能聚焦於叫車、餐飲外送的核心事業。

Uber自駕車部門一年約損失5億美元資金，且前景卻不如有口袋更深厚老大哥撐腰的同業，包括Google母公司字母支持的Waymo，以及亞馬遜支持的Zoox。

Uber嘗試發展自駕車的時間已經五年，迄今未見亮眼成果，2018年更發生悲劇事件，一輛Uber自駕車撞上一位橫越馬路的婦人，為全球首起無人車死亡事故。

這並非Uber金年來首度處分出現虧損的部門，該公司5月也將Jump電動單車事業出售給Lime，並以類似方式投資Lime，寄望在未來取得報酬。Uber還關閉孵化器與人工智慧（AI）實驗室。

自駕車 美元 投資

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