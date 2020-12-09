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SpaceX星鏈補貼 馬斯克拿到

編譯林奕榮／綜合報導
FCC未來十年將撥款92億美元，在鄉村地區建構高速寬頻網路，其中，SpaceX的星鏈網路計畫將獲得近9億美元補貼。（路透）
FCC未來十年將撥款92億美元，在鄉村地區建構高速寬頻網路，其中，SpaceX的星鏈網路計畫將獲得近9億美元補貼。（路透）

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，未來十年將撥款92億美元，協助網際網路供應商在鄉村地區建構高速寬頻網路，其中，特斯拉創辦人馬斯克的SpaceX公司星鏈（Starlink）衛星網路計畫將獲得近9億美元補貼，占了將近十分之一。

隨著「星鏈計畫」的新銀彈上膛，未來星鏈計畫執行有望更順遂，法人看好，有助被動元件龍頭國巨、電源大廠康舒、工業電腦廠事欣科，以及代工廠金寶等協力廠後續出貨。

FCC今年初批准規模204億美元的「鄉村數位機會基金」（Rural Digital Opportunity Fund），7日在第一階段拍賣會上宣布，核發92億美元給180家得標企業，若供應商如期達成寬頻網路建設進度，將在未來十年按月定額撥款。

在得標企業中，LTD寬頻公司拿到13.2億美元補貼，Charter通訊公司獲得12億美元，鄉村電力協會獲得11億美元。SpaceX獲8.86億美元補貼，金額是第四高，將為美國35個州、64.2萬個地點提供服務。SpaceX的星鏈計畫準備使用數千具衛星打造互聯網際網路，在全球提供高速網路服務；星鏈今年10月已展開公眾測試，月費99美元。

衛星通訊產業研究機構Quilty分析公司分析師亨利表示，獲得FCC補貼對SpaceX來說是好事，能取得固定客戶，獲得有保障的營收來源。目前，SpaceX已發射近900顆Starlink衛星，已有能力在部分地區提供服務。

全球市值排第九名的電動車大廠特斯拉7日股價上漲逾7%，市值首次突破6000億美元大關，成為美國股市近來第六家達成這個里程碑的公司。

特斯拉股價7日收漲7.1%至641.76美元，市值攀抵6083億美元。巴隆周刊指出，特斯拉成為美股近來第六家市值突破6000億美元的企業，之前五家分別為亞馬遜、臉書、蘋果、Google母公司字母以及微軟。

不過，特斯拉8日表示，將發行普通股，以籌資多達50億美元，為今年來第三次籌資，拖累股價8日早盤跌約2%。

投資研究機構Loup Ventures共同創辦人兼知名科技分析師孟斯特（Gene Munster）看好特斯拉，喊出未來三年可能再飆300%至2500美元，市值突破2兆美元。目前僅有美國上市公司蘋果達到這個成績。

孟斯特說，特斯拉是沒有強力競爭的技術領先者，未來幾年會演化，不僅止於一家汽車公司而已。特斯拉有可能進入新市場，例如提供自己的保險，提高獲利率。飛天計程車可能是另一個推升特斯拉股價的新領域。

美元 特斯拉 SpaceX

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