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臉書Google涉壟斷 惹上官司

編譯林聰毅／綜合報導
美各州政府指控Google、臉書涉壟斷。（路透）
美各州政府指控Google、臉書涉壟斷。（路透）

知情人士透露，以紐約為首的美國各州政府正在調查臉書可能的壟斷行為，計畫本周提告，各州更準備在明年1月底前對臉書和Google再提起多達四樁訴訟。歐盟也計畫在未來幾周推出新規範，以加強對美國科技大廠的監管。

路透報導，超過40個州計畫簽署針對臉書的訴訟，其中一項訴訟是指控臉書在策略上尋求收購規模較小的潛在競爭對手，常以很大的溢價收購。這將是繼司法部10月控告Google之後，政府對美國科技巨人提起的的第二樁反托辣斯訴訟。

司法部和聯邦貿易委員會（FTC）去年對美國四大科技廠展開調查，對象包括臉書、Google、蘋果及亞馬遜。

不久後，各州檢察長隨即開始串連，攜手調查Google和臉書。

華爾街日報也報導，聯邦與州政府準備在明年1月底前針對Google與臉書，再提起多達四樁訴訟。官員正在調查這些科技巨人是否濫用本身在網路經濟的影響力。Google和臉書否認指控。

報導指出，FTC正在調查亞馬遜是否不公平利用其規模和平台來打壓競爭對手及其網站上的其他買家。司法部也在調查蘋果App Store的經營方式是否涉及反競爭行為。

亞馬遜在歐盟也面臨新官司，歐盟執委會指控該公司利用從第三方賣家蒐集的非公開資料，進行不公平競爭 。

歐盟還啟動兩項反托辣斯調查，以確定蘋果的App Store和Apple Pay服務是否違反競爭法。

歐盟還計畫在未來幾周推出新提案，以改變大型線上平台的行為。

歐盟執委會正在敲定監管計畫的內容，包括線上平台應如何迅速刪除非法內容、不得利用其勢力打壓競爭對手，或自己網站上推自家產品，計畫制裁違規者的手段包括罰款和可能的資產分拆。

臉書 歐盟 Google

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