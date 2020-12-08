Airbnb本周掛牌 調高發行價

美國IPO市場火熱，今年來募集總額達1560億美元，旅宿平台Airbnb本周將掛牌上市。（路透）

儘管時序即將進入歲末，美國 股票首次公開發行（IPO）市場依舊火熱，促使本周將掛牌上市的餐飲外送服務DoorDash和旅宿平台Airbnb，分別調高其發行價區間。這股熱潮可望帶動12月的集資金額創下歷來同月最高紀錄。

由於獲得投資人的熱烈回應，根據DoorDash 4日申報的資料，已將每股發行價區間由75至85美元 ，調高到90至95美元。知情人士說，Airbnb也計畫跟進，發行價格區間將由每股44至50美元，上調至56至60美元。兩家公司可望各自籌得31億美元，躋身今年美國前五大IPO案。

若以最新的發行價區間上限計算，這兩家新創公司有望合計籌資62億美元，若再加上不動產投資信託C3.ai預料將籌得的5.27億美元，以及其他三樁預定辦理的IPO（可能再添數十億美元籌資額），美國本月IPO籌資規模可望締造歷來同期的最高紀錄，超越2001和2003年12月的83億美元紀錄。

彭博資訊指出，美國交易所今年的IPO已募集創紀錄的1560億美元。

Airbnb的估值最高可達420億美元，DoorDash則有望集資350億美元。Airbnb在4月的估值僅180億美元，雖然其業績起初因全球旅遊限制而受創，但最近拜顧客尋求較長期的國內租屋所賜，生意明顯回升；DoorDash的估值較6月籌資時多逾一倍，主要是疫情 促使送餐到府的需求大增，帶動業績暢旺。

在DoorDash、Airbnb和C3.ai之後，還有三個IPO大案，包括提供線上分期貸款服務的Affirm、電玩遊戲平台Roblox、網購電商Wish的母公司ContexLogic。12月常是IPO市況較清淡的月份，但許多公司都在新冠疫情初期混亂過去、以及美國大選最後結果出爐後，趕在最近上市，成為今年12月市況熱絡的主因之一。

今年稍早火熱的科技IPO，主要是以雲端業者Snowflake等軟體公司為主，而本月即將上市的公司則全集中在舊金山灣區，瞄準居家避疫且手頭上有閒錢與時間的消費者。若這些公司都順利掛牌，將意味投資人對疫情後的經濟復甦感到樂觀。