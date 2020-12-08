我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

Airbnb本周掛牌 調高發行價

編譯季晶晶、黃嘉洵／綜合報導
美國IPO市場火熱，今年來募集總額達1560億美元，旅宿平台Airbnb本周將掛牌上市。（路透）
美國IPO市場火熱，今年來募集總額達1560億美元，旅宿平台Airbnb本周將掛牌上市。（路透）

儘管時序即將進入歲末，美國股票首次公開發行（IPO）市場依舊火熱，促使本周將掛牌上市的餐飲外送服務DoorDash和旅宿平台Airbnb，分別調高其發行價區間。這股熱潮可望帶動12月的集資金額創下歷來同月最高紀錄。

由於獲得投資人的熱烈回應，根據DoorDash 4日申報的資料，已將每股發行價區間由75至85美元，調高到90至95美元。知情人士說，Airbnb也計畫跟進，發行價格區間將由每股44至50美元，上調至56至60美元。兩家公司可望各自籌得31億美元，躋身今年美國前五大IPO案。

若以最新的發行價區間上限計算，這兩家新創公司有望合計籌資62億美元，若再加上不動產投資信託C3.ai預料將籌得的5.27億美元，以及其他三樁預定辦理的IPO（可能再添數十億美元籌資額），美國本月IPO籌資規模可望締造歷來同期的最高紀錄，超越2001和2003年12月的83億美元紀錄。

彭博資訊指出，美國交易所今年的IPO已募集創紀錄的1560億美元。

Airbnb的估值最高可達420億美元，DoorDash則有望集資350億美元。Airbnb在4月的估值僅180億美元，雖然其業績起初因全球旅遊限制而受創，但最近拜顧客尋求較長期的國內租屋所賜，生意明顯回升；DoorDash的估值較6月籌資時多逾一倍，主要是疫情促使送餐到府的需求大增，帶動業績暢旺。

在DoorDash、Airbnb和C3.ai之後，還有三個IPO大案，包括提供線上分期貸款服務的Affirm、電玩遊戲平台Roblox、網購電商Wish的母公司ContexLogic。12月常是IPO市況較清淡的月份，但許多公司都在新冠疫情初期混亂過去、以及美國大選最後結果出爐後，趕在最近上市，成為今年12月市況熱絡的主因之一。

今年稍早火熱的科技IPO，主要是以雲端業者Snowflake等軟體公司為主，而本月即將上市的公司則全集中在舊金山灣區，瞄準居家避疫且手頭上有閒錢與時間的消費者。若這些公司都順利掛牌，將意味投資人對疫情後的經濟復甦感到樂觀。

美元 美國 疫情

上一則

蘋果將推新Mac晶片 會讓英特爾多受傷？

下一則

諾基亞領軍 歐盟6G專案

延伸閱讀

美國再有法官頒令 阻止商務部TikTok禁令生效

美國再有法官頒令 阻止商務部TikTok禁令生效
疫苗也美國優先 川普將簽行政命令保障國人先接種

疫苗也美國優先 川普將簽行政命令保障國人先接種
企業不買股 美股年底行情有壓

企業不買股 美股年底行情有壓
波音放慢787夢幻機生產速度 寵物需求增 Petco申請IPO

波音放慢787夢幻機生產速度 寵物需求增 Petco申請IPO

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同