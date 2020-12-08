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鐵礦砂 今年飆五成

記者蔡敏姿、編譯易起宇／綜合報導

「瘋狂的石頭」還會漲多久？中國鐵礦石期貨價格創下七年來高點，美元貶值加上中國鋼廠冬季補庫存帶動價格走高，今年來累計上漲近50%。火熱程度讓大連商品交易所（簡稱大商所）在兩日內頒布三道政策來穩定市場。

鐵礦石最近因為大漲被稱為「瘋狂的石頭」。第一財經報導，上周五夜盤交易，大商所鐵礦石期貨繼續上漲，主力I2101合約盤中最高漲至每噸人民幣993元，創下鐵礦石期貨2013年上市以來新高，累計今年漲幅近50%，唯7日小跌人民幣29元。

新加坡交易所的鐵礦砂期貨價格7日盤中持續攀漲，收盤可望再創新高，原因為中國11月進口的鐵礦砂創歷來同期紀錄，反映當地鋼鐵業者的需求不斷增加。

新加坡鐵礦砂期貨7日盤中上漲2.5%至每噸143.83美元，稍早最高漲至144.45美元。

分析稱，因應淡季到來，中國需求對礦價的上行驅動邊際轉弱，鐵礦石價格短期存有支撐，中長期難以延續漲勢。

但美元貶值因素的影響，將超越供需關係，支撐進口鐵礦石價格持續高位。

蘭格鋼鐵研究中心分析師王靜稱，上周鐵礦石港口繼續去庫存化，進口鐵礦石價格突破前期高點，再創年內新高。近期歐美等主要鋼鐵市場需求加速回暖，鋼材價格大幅拉升，鋼廠紛紛復產，鐵礦石海外需求階段性增加，中國鋼廠存在冬季補庫預期，內外推升下，鐵礦石價格強勢上漲。

央視財經報導，面對鐵礦石價格持續上漲，大商所在兩日內頒布三道政策降溫。12月3日，大商所公告，自12月7日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過1萬手。

12月4日，大商所針對鐵礦石發布「市場風險提示函」稱，近期鐵礦石市場價格波動較大，請加強投資者教育和風險防範工作。將持續強化日常監管，嚴肅查處各類違規行為。

「鐵礦石的價格現在是非常不合理的，正常情況下，明年應該回調。」中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗說。

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