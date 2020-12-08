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景氣回溫 工業金屬價齊漲

編譯劉忠勇／綜合報導
看好新冠肺炎疫苗和政府的刺激方案會帶動製造業景氣繁榮，銅、鎳、鐵礦砂等工業金屬價格全面齊揚。 （路透）
看好新冠肺炎疫苗和政府的刺激方案會帶動製造業景氣繁榮，銅、鎳、鐵礦砂等工業金屬價格全面齊揚。 （路透）

投資人正紛紛押注銅和鎳等工業金屬，看好新冠肺炎疫苗和政府的刺激方案會帶動製造業景氣繁榮，為全球經濟復甦增添助力。

美國國會參眾兩院議員最快7日將公布規模9,080億美元的刺激方案文本，並且附加一項規模1.4兆美元的綜合支出法案，讓聯邦政府正順利運作到聖誕節之後，推升了景氣復甦的期望。

新冠疫苗開發有進展、美國總統當選人拜登勝選，都緩和了投資人的焦慮，也助長即將推動經濟刺激措施，可望進一步拉抬資產價格的預期心理。

華爾街日報報導，銅價已漲到近八年來高點，鐵礦砂是今年來的表現各資產也名列前茅，鋁和鋅等其他原物料9月底以來已漲約15%，鎳價過去半年來漲逾25%。同時，Freeport-McMoRan 和Century Aluminum等金屬生產商股價也一路上漲。

工業金屬是建築業的基礎，是建造房屋到電動汽車等一切事物的關鍵，價格對中國的製造業景氣尤其敏感，因為銅和其他材料的全球需求泰半來自中國。

中國經濟復甦優於預期，已引發金屬價格走揚。美國和中國製造業活動近幾個月加速擴張，顯示製造業已成為引領全球經濟擺脫低迷的主力，成為金屬生產商的一大利多。中國的大規模採購金屬產品，尤其引人注目。高盛的數據顯示，中國今年精煉銅淨進口量可望達到創紀錄的440萬噸，而北京的大宗商品戰略儲備計畫也推高需求。在美國和歐洲，金屬的銷售也正在回升，受益於消費者購買自行車和空調等商品。

投資人預料金屬價格未來會進一步上漲的另一個原因是供應中斷。分析師表示，自2014年和2015年金屬價格下滑以來，礦商減少投資新礦產項目，可能加劇原材料供應短缺的情況。

Freeport和嘉能可（Glencore）等貿易商和大型生產商表示，向再生能源的轉型，也可望進一步提振金屬價格，因為從電動汽車充電站到風力渦輪機等綠色能源項目，都使用大量的銅和其他金屬。

中國 美國 投資

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