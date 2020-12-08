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諾基亞領軍 歐盟6G專案

編譯陳律安／綜合報導

歐盟產學界已成立一項無線網路專案「Hexa-X」，並獲得歐盟資助，將由芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）領軍，力拚在6G行動網路領域取得領先地位。「Hexa-X」的成員包括無線電信設備商愛立信、行動電信商Orange、西班牙電信（Telefonica），以及英特爾、西門子等科技業者，還有奧盧大學、比薩大學等學界成員。這項計畫也獲得歐盟執委會「2020地平線」研究創新計畫的資助。諾基亞表示，該公司為「Hexa-X」的領頭羊，愛立信為技術管理者。

「Hexa-X」專案將在明年1月1日啟動，執行時間為兩年半。諾基亞工程師錢德拉穆莉初步計劃先擬定三大目標，包括擘劃願景、為6G擬定時間表，以及加強與美國政府機關互動，以促進6G發展。

儘管目前5G布建還在起步階段，但全球幾個地區已為6G計畫展開準備工作，除了歐洲的「Hexa-X」專案，美國有「O-RAN」聯盟，中國也在資助一個6G發展小組。6G行動科技可望在2030年商轉，屆時6G將能以超高頻率兆赫電波，提供先進聯網能力，就連植入人體的裝置也可透過6G網路，監控健康情況。

諾基亞 歐盟 美國

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