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反聖嬰效應 黃小玉行情震盪

編譯任中原／綜合報導

今年原料商品市場受新冠肺炎疫情影響，已經高度動盪，而「反聖嬰現象」（La Niña）今年降臨更是火上澆油，導致黃豆、小麥、玉米及橡膠等農產品行情劇烈震盪。

「反聖嬰現象」每隔幾年就會出現一次，引起的氣候特點是太平洋海水的溫度比正常要低，造成氣候反常，往往造成多種糧食價格上漲。今年來，巴西、阿根廷及美國部分地區都出現乾旱，澳洲及部分東南亞地區則降雨過多。據美國政府預測，這次「反聖嬰」可能持續到明年春季。

摩根大通分析師指出，今年「反聖嬰現象」比許多氣象模型的預測都來得又快又猛，將成為2021年農產品市場「供給面的一大變數」。

今年的「反聖嬰」現象，已帶動美國穀物價格攀升，主因中國需求增加及新冠肺炎引發的搶購風潮。黃豆、玉米及冬麥期貨價格8月10日以來已大漲逾30%，黃豆期貨價格光是11月就漲了11%，一度站上六年新高，玉米期貨上月漲5.7%，也一度衝上16個月高點。11月美國食品與農產品價格指數接近六年來高點。

澳洲氣候反常也妨礙農民收穫及銷售穀物；而且冰雹及風力增強，可能傷害油菜與小麥的品質。澳洲去年氣候乾旱，因此原本預料今年小麥收穫量將比去年倍增，但今年收穫之前卻降雨過多，將影響小麥的品質及收穫量。即使澳洲小麥收成能夠達到預估水準，也可能無法彌補南美、黑海區及美國南部由於乾旱所導致的欠收量。

不過，巴西本周可望迎來降雨，緩解供應憂慮，黃豆期貨上周跌2.4%至每英斗11.63美元，玉米期貨上周也跌3.1%至每英斗4.2050美元。

反聖嬰現象不僅影響糧食作物產量，一些特種作物也受波及。

哥斯大黎加降雨過多，衝擊鳳梨產量，但因美國餐廳因為疫情而歇業，鳳梨價格不漲反跌。

秘魯氣候過乾，也傷害芒果產量，可能推升明年的售價；越南及泰國也因為降雨過多及颱風，使芒果減產。

東南亞地區未來幾個月若降雨持續過多，可能使橡膠採收更加困難，帶動期貨價格進一步上漲。

美國 澳洲 東南亞

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