ECB擴大寬鬆 還有動作

ECB總裁拉加德。（路透）

在歐元區經濟今年可能陷入雙底衰退之際，歐洲央行（ECB）本周預料將擴大寬鬆貨幣 政策，把兩項刺激計畫延長實施到明年底，以提振復甦動能。

ECB預定周四（11日）召開貨幣決策會議，預料將維持利率不變，但將把擴大寬鬆的重點放在量化寬鬆（QE）等非傳統政策上。

彭博資訊訪調的經濟學家預期，ECB將加碼「新冠緊急購債計畫」（PEPP）的規模5,000億歐元，擴至1.85兆歐元，並延長這項計畫的實施時間六個月，也就是到2021年底。

不過，知情官員透露，ECB也可能會延長這項購債計畫整整一年，實施到2022年中，雖然決策委員會內部仍可能出現異議，因一些官員擔心，延續購債計畫至2022年，就須對疫情 後的經濟做出假設。

經濟學家也預期，ECB將延長實施提供給銀行業的長期低利貸款 措施「定向長期再融資操作」（TLTRO）六個月，實施到2021年底，甚至可能提供更優惠的條件，以鼓勵銀行業擴大釋出信用到實體經濟。

彭博經濟學家認為，由於銀行業的利潤受到貸款損失準備金的拖累，貸款調查的回應也顯示未來幾季可能出現信用環境趨緊的風險，因此ECB可能運用長期低利貸款工具，確保擴大寬鬆貨幣政策的效益能持續傳輸給企業。

儘管歐洲近來對抗新冠疫情的進展，有望緩和經濟受到的衝擊，但債務與失業率居高不下等疫情後遺症都將存在更久，而且還有其他風險，包括歐盟與英國也可能無法在今年底的期限前敲定貿易協議。