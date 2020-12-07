美速食巨擘 印度搶市

印度 速食戰開打，美國速食巨擘在印度的競爭日趨白熱化，漢堡王 力拚門市數擴大至700家，溫蒂（Wendy's）則推出外送服務，以滿足這個14億人口市場對美式速食的需求。

漢堡王印度公司上周在印度首次公開發行股票 ，釋出81億盧比（1.1億美元）的股票，在散戶追捧下，獲超額認購157倍，凸顯投資人看好美式速食在印度會愈來愈受歡迎。

漢堡王計劃透過IPO取得的資金，將投入展店，實現2026年前印度門市增至700家的目標。在六年前進軍印度市場的漢堡王，目前在印度擁有261家門市。

在2015年才插旗印度的溫蒂漢堡，則與線上餐飲集團Rebel Foods聯手，推出外送服務，以取得更大市占率。Rebel Foods掌控約250間「雲端廚房」，將開始提供溫蒂漢堡餐點。溫蒂漢堡還計劃在印度增加150家實體門市，目前該公司在印度的門市很少。Rebel Foods的金主包括高盛、紅杉資本。

國際市場管理公司（IMM）執行長里德（Jasper Reid）指出，印度就像十年前的中國，速食的供需失衡，市場還有很大成長空間。IMM擁有溫蒂漢堡在印度市場的特許經營權。目前印度速食市場仍以獨立餐館為主，這些餐館提供饃饃蒸餃等當地小吃，但麥當勞、肯德基、達美樂等速食業者在1990年代進入印度市場以來，印度人對美式速食的需求不斷升溫。