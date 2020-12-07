美英聖誕節居家商機大

美國聖誕節居家商機大爆發，今年聖誕樹銷售增加29%，還有證據顯示民眾購買更大的樹木及更多裝飾品。（Getty Images）

新冠肺炎疫情 引發各國政府實施居家避疫令，也促使聖誕節居家商機大爆發，今年美國 聖誕樹銷售成長近三成，而且英國 則因出國旅遊人數銳減六成，小型與家庭聚會激增，致使高價火雞供不應求。

隨著疫情迫使美國民眾待在家中，聖誕樹零售商在今年提前開始的購物季大發利市，零售門市來客數及銷售熱絡，且買氣持續到12月初。根據Evercore ISI對零售業者的調查，今年聖誕樹銷售增加29%，還有證據顯示民眾購買更大的樹木及更多裝飾品。

美國聖誕樹協會（NCTA）的發言人亨德利說，今年人們減少出差，有時間待在家中，由於許多人都承受疫情壓力，真的希望有東西可鼓舞其心情。他說：「今年人們提早買（聖誕）樹」「在過去這個周末之前，業者可以滿足90%的銷售。 」

在對未來三到六個月的經濟前景漸感悲觀之際，華爾街原本預估，在疫苗上市、美國民眾恢復正常生活之前，聖誕樹木的銷售幾乎不會有成長。但今年疫情反而為這個20億美元的產業帶來令人難以置信的需求。隨著新增確診病例激增，今年聖誕節慶祝活動將更加親密和離家更近，連帶嘉惠了聖誕樹產業。

根據Statista，每年美國人將會買2,500萬至3,000萬棵真正的聖誕樹，以及1,000萬到2,000萬棵人造聖誕樹。這種樹木是一項有點微妙的經濟指標，在上次經濟衰退期間（2007至2009年）銷售保持穩定，在大衰退的最後兩年每年賣出2,820萬棵。

此外，疫情迫使數百萬本欲出國度假的民眾留在家中，英國今年聖誕晚餐可能面臨沒有高價火雞的窘境。生產商說，隨著一些富有家庭將省下度假錢用來準備一頓豪華豐盛的聖誕節午餐，火雞銷售的激增將正在影響頂端火雞市場的供應。

KellyBronze總經理凱利說，疫情限制英國人出國度假，是帶動火雞需求的主因。根據旅行社公會組織Abta，去年有約500萬名英國人出國過聖誕，前年有470萬人。預計今年出國度假人數將大幅下滑，因為今年迄今，出國旅行人數較去年減少逾60%。