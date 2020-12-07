企業不買股 美股年底行情有壓

美國 企業界由於深受新冠肺炎疫情之苦，加上經濟不振，對現金求金若渴，因此買回庫藏股的意願不高，加上一些企業反向拋售庫藏股，並增發新股，導致股市供需動能不利，也令股市多頭對年底行情憂心忡忡。

儘管企業界目前持有的現金達到空前高點，但一些企業鑒於新冠疫情再起，因此不願出手收購庫藏股。畢潤宜研究公司的數據顯示，今年已宣布買回金額比去年劇減54%，為3,900億美元 。

往年美國上市公司通常都是淨買回自家公司股票 ，但今年許多公司卻大舉拋售庫藏股，以籌集現金，強化資產負債表，尤其是航空、遊艇及娛樂業者。

再者，今年企業已經宣布的首次公開發行股票（IPO）及二次發行股票總額，共達5,100億美元，比去年激增50%。

IPO市場火熱，雖凸顯股市熱絡，但股票供給量增加，卻可能顯示企業正在「逢高賣股」，也表示股價太高使企業不願買回庫藏股。嘉信金融研究中心副總裁菲德瑞克指出，以往來自企業本身的買進需求一直是推升股市的主力之一，但如今已不復存在，這雖不致壓低股市，卻可能使行情走平，或漲幅不大。

目前沒有跡象顯示企業縮手已阻礙股市走高，因為避險基金及散戶11月共對美股淨投入5兆美元，創單月新高，而且新冠疫苗問世也可能使企業重新買回庫藏股。但股票供給量卻大幅增加，成為股市可能正在「做頭」的信號。

反過來看，由於企業現金太多，將為明、後年的庫藏股行動蓄積動能。

高盛預估，2021年庫藏股金額將倍增到3,000億美元，而新股發行量將會減少。