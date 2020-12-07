我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布港國安法以來第3波制裁 鎖定中共人大常委會

貨運旺季到 航空運費竄升

財經新聞組／綜合報導
線上購物熱潮推升航空貨運需求。圖為一架印有亞馬遜Prime標幟的飛機在賓州利哈伊谷國際機場卸貨。（路透）
線上購物熱潮推升航空貨運需求。圖為一架印有亞馬遜Prime標幟的飛機在賓州利哈伊谷國際機場卸貨。（路透）

今年全球航空公司遭遇史上生意最慘澹的一年，但年尾業務卻又繁忙無比，忙著把消費者網購的聖誕禮物運到世界各地。

新冠肺炎疫情導致搭機旅客人數劇減，數千架飛機停飛，貨物運能陡降，但線上購物熱潮卻推升航空貨運需求。這意味年底前貨運機位難求，對全球供應鏈構成壓力。

倫敦希斯洛機場執行長霍蘭凱伊說：「現有貨機數量不足以滿足空運需求。」

電子商務生意興隆，對貨運市場形成嚴峻考驗。奧多比（Adobe）數據顯示，美國消費者「黑色星期五」網購支出年增21.5%至90億美元。但國際航空運輸協會（IATA）估計，整體貨運運能比一年前減少25%。需求激增但運能萎縮，導致波羅的海交易所航空運費再度竄升。

鑑於此，電商巨人亞馬遜呼籲消費者提前下單選購，確保聖誕節前送達。

運能嚴重不足，因為最適合運貨的長途廣體飛機大多仍停飛，不得不借助專業貨機彌補運能缺口。編纂航空貨運運費指數的TAC Index公司總經理柏奈特說，這些貨機在全球航空貨運量占比原先約50%，今年提高到80%至90%。

諸如DHL、聯邦快遞等航空貨運與包裹快遞公司，紛紛擴充機隊和增聘季節性員工，協助因應需求高峰。

航空公司也推出純載貨班機。據IATA估計，今年超過2000架客機改裝來運貨。例如，阿聯酋航空的四引擎A380充當貨機升空運貨，可裝載多達50公噸的貨。

阿聯酋SkyCargo主管蘇坦說：「我們看見商機。我們明白，現有的機隊不夠因應需求。」該公司也把10架波音777座椅拆掉，改裝成「迷你貨機」。

貨運需求激增，使國際航空集團（IAG）、漢莎、法荷航的貨運營收邁向空前最高，儘管無助於抵銷數十億美元的客運營收損失。

營收 美元 美國

上一則

美股早盤漲跌互見 特斯拉台積電ADR再創新高

下一則

調查：上班族 3/4想回辦公室工作

延伸閱讀

世衛研議「電子疫苗證書」 航空業反對：等不了

世衛研議「電子疫苗證書」 航空業反對：等不了
中國電商各顯神通 深入五六線城

中國電商各顯神通 深入五六線城
網購業務量大 UPS實施出貨限制

網購業務量大 UPS實施出貨限制
大零售商寄包裹 傳UPS設限

大零售商寄包裹 傳UPS設限

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光