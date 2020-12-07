貨運旺季到 航空運費竄升

線上購物熱潮推升航空貨運需求。圖為一架印有亞馬遜Prime標幟的飛機在賓州利哈伊谷國際機場卸貨。（路透）

今年全球航空公司遭遇史上生意最慘澹的一年，但年尾業務卻又繁忙無比，忙著把消費者網購的聖誕禮物運到世界各地。

新冠肺炎疫情導致搭機旅客人數劇減，數千架飛機停飛，貨物運能陡降，但線上購物熱潮卻推升航空貨運需求。這意味年底前貨運機位難求，對全球供應鏈構成壓力。

倫敦希斯洛機場執行長霍蘭凱伊說：「現有貨機數量不足以滿足空運需求。」

電子商務生意興隆，對貨運市場形成嚴峻考驗。奧多比（Adobe）數據顯示，美國 消費者「黑色星期五」網購支出年增21.5%至90億美元 。但國際航空運輸協會（IATA）估計，整體貨運運能比一年前減少25%。需求激增但運能萎縮，導致波羅的海交易所航空運費再度竄升。

鑑於此，電商巨人亞馬遜呼籲消費者提前下單選購，確保聖誕節前送達。

運能嚴重不足，因為最適合運貨的長途廣體飛機大多仍停飛，不得不借助專業貨機彌補運能缺口。編纂航空貨運運費指數的TAC Index公司總經理柏奈特說，這些貨機在全球航空貨運量占比原先約50%，今年提高到80%至90%。

諸如DHL、聯邦快遞等航空貨運與包裹快遞公司，紛紛擴充機隊和增聘季節性員工，協助因應需求高峰。

航空公司也推出純載貨班機。據IATA估計，今年超過2000架客機改裝來運貨。例如，阿聯酋航空的四引擎A380充當貨機升空運貨，可裝載多達50公噸的貨。

阿聯酋SkyCargo主管蘇坦說：「我們看見商機。我們明白，現有的機隊不夠因應需求。」該公司也把10架波音777座椅拆掉，改裝成「迷你貨機」。

貨運需求激增，使國際航空集團（IAG）、漢莎、法荷航的貨運營收 邁向空前最高，儘管無助於抵銷數十億美元的客運營收損失。