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調查：上班族 3/4想回辦公室工作

文／周芳苑
儘管新冠疫情已讓居家工作成為常態，四分之三受訪者仍希望將來某個時候能夠重返辦公室上班。(歐新社)
儘管新冠疫情已讓居家工作成為常態，四分之三受訪者仍希望將來某個時候能夠重返辦公室上班。(歐新社)

全球房地產專業服務和投資管理公司仲量聯行（JLL）最近對全球2033位上班族進行調查，結果顯示，儘管新冠疫情已讓居家工作成為常態，四分之三受訪者仍希望將來某個時候能夠重返辦公室上班。

大約四分之一的受訪上班族表示，一旦疫情結束、不再有健康風險後希望全程返回辦公室工作，大約一半的人希望雇主支持混合模式，也就是，平均每星期有兩天遠距工作、其餘工作天到辦公室工作。

剩下的四分之一受訪上班族則希望調整為永久性的全程在家工作，不必進辦公室。

仲量聯行首席產品長坎特爾（Cynthia Kantor）表示，提升調度、以及遠程工作的靈活性一直是發展趨勢，不過，辦公大樓對員工工作體驗仍扮演舉足輕重的角色。

坎托爾說，在疫情爆發的最初幾個月，上班族展現了遠距工作的適應力和生產力，但隨著疫情持續不去，全天候在家工作的疏離感和精神壓力逐漸出現，人們開始希望重返辦公室，搭配每週在家工作一天、兩天。

這項調查也訪查了就業族群對辦公室空間的看法，其中包括辦公空間裡哪些要素會對工作體驗產生最大的影響？

將近一半的受訪者表示，希望辦公室優先考量社交空間，諸如咖啡飲用區、休息室或露台。 正如專家所預測的那樣，疫情後混合上班安排將成為趨勢，人們可能選擇遠距在家工作時專注處理個人可獨立完成的工作，雇主則可將辦公樓當作是團隊合作、協調和社交活動的空間。

坎特爾認為，社交活動對人們的生產力、職業前景和發展機會非常重要，她進一步補充，這些公共區域以及在休閒狀態下建立的人際關係對處於職業生涯早期的人格外重要，她說，這一陣子受疫情影響，人際網較小的年輕專業人士因為無法與人直接互動而失去最多機會。

根據調查，44%受訪者說，假如辦公室裡有足夠的安靜空間，例如集中空間（concentration pods）或類似電話亭的地方等等，將提升辦公室的工作經驗；這類空間可能特別適合在家無法專心工作的人，例如需要在家帶小孩的父母親、住在小型公寓裡的人、或者偏好將工作與家庭劃清界限的人等等。

坎特爾表示，住家向來是讓人放鬆休息的地方，但因為這場疫情，許多人如今將工作與居家環境合而為一，住家無形中已成壓力所在，所以，擁有一個充滿生機和不同環境的空間非常重要。

另一個44%的受訪者補充說，與大自然結合的空間（例如露台或花園）可大幅提升他們重返辦公室工作的體驗；坎特爾認為，這應該不難做到，好比說，可在辦公室周圍擺放更多植物，或者重新設計辦公室自助餐廳，開放一個露台就餐區。受疫情影響，人們對於空氣傳播病毐的風險格外謹慎，可能更關心建築物的空氣品質，如今，大家終於開始正視這個問題。

假如雇主已全盤考慮辦公室設計，將來讓員工回辦公室工作將相對輕鬆容易，坎特爾預測，未來幾個月，將有更多人跟進調整辦公室空間，以因應員工們不斷變化的需求。

坎特爾表示，專注於以人為本的工作場所正蔚為趨勢，這樣的工作場所將著重健康、福利和經驗的靈活度。

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