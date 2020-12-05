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新冠疫苗超低溫運送 乾冰需求暴增

編譯林奇賢／綜合報導

儘管各藥廠新冠疫苗都還在等待美國監管機構批准，但乾冰製造商早已為乾冰需求大增的情況做準備，因為這些疫苗需要在極低溫的環境運送與保存。

華爾街日報報導，全美乾冰製造商正計畫增產乾冰（冷凍狀態下的二氧化碳）。

在密蘇里州有三間乾冰工廠的Cee Kay Supply副總裁鄧恩說，已接到公共衛生部門、醫療用品與物流公司的電話，因為這些單位都計畫參與藥廠輝瑞的疫苗接種行動。

快遞巨擘優比速（UPS）上月表示，已在美加的據點，增加乾冰產能至每小時1200磅。

輝瑞也在密西根州卡拉馬祖郡（Kalamazoo）、威斯康辛州歡樂草原（Pleasant Prairie）的據點，購買乾冰的製造設備。

輝瑞與BioNTech團隊所研發的新冠疫苗，預料將是美國監管機構第一個核准的疫苗，接下來會有其他藥廠開發的疫苗陸續獲得核准，於是開始出現大規模的疫苗接種行動。

不過，輝瑞團隊研發的疫苗得在攝氏零下70度運送和存放，才能保持穩定與有效性。

乾冰的溫度約在攝氏零下78度。莫德納（Moderna）研發的疫苗，也得存放在低溫的環境，但溫度不必像輝瑞疫苗那麼低。

鄧恩11月購買了一台機器，以提高公司的乾冰粒產量，並添購了能存放更多二氧化碳的冷凍櫃，還有100多個工業用冷卻機，以運送價值約3萬美元的乾冰。

他說，這些乾冰需求都還是初步的徵詢，因為美國食品藥物管理局（FDA）尚未核發新冠疫苗的緊急使用授權。他說，各方都在詢問產量與生產速度，所以「我們12月會很忙」。

疫苗 美國 低溫

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