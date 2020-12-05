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華納院線片 HBO Max同步上映

編譯洪啟原、黃嘉洵／綜合報導

華納兄弟影業（Warner Bros.）4日宣布，2021年所有院線片將在電影院和自家串流平台HBO Max同步上映，為歷來大型電影公司採取的最極端策略，反映新冠肺炎迫使好萊塢片廠不得不棄守數十年的遊戲規則，從電影院轉向串流服務，也象徵娛樂業的未來不在戲院，而在客廳。

這項措施適用於華納預定明年上映的17部院線片，包括投入高額成本製作的電影，例如改編自小說的科幻電影「沙丘」（Dune）和「駭客任務」（The Matrix）系列新作。

這些影片頭一個月將在HBO Max同步放映，之後則回歸一般的發行模式。

不過華納高層仍然強調，上述變更僅適用於2021年的電影；並且，在美國以外的市場，新片仍會先在戲院內上映，之後才會出現在串流平台。

華納兩周前宣布，原定去年11月上映的「神力女超人1984」確定25日上映，且在北美同樣也是在戲院與HBO Max一起上線；其他片商近來也紛紛採取類似行動。這強化了好萊塢的一項新現實：訂閱收入遠比電影票房更重要。

這項策略最初是為了抗衡Netflix的主導地位，但如今已改寫每家片商發展自家串流服務的策略。

例如，迪士尼在旗下串流平台Disney+上架「花木蘭」，但觀眾除了月費還得另外支付30美元的租借費；Comcast旗下的環球影業早已和全球最大連鎖院線AMC及其他主要連鎖影城達成協議，讓院線片在戲院上映三周後出現在串流平台上，並與合作戲院平分收入。

華納明年部分強檔影片光是製作成本就高達1.5億美元，宣傳費用又會燒掉數千萬美元；若依照傳統模式，「沙丘」等大片需要在北美拿下數億美元票房才能夠獲利。如今華納兄弟將改用兩大指標評估一部新片的成績：總票房加上HBO Max新訂戶。

華納媒體執行長基拉爾說，「我們看見可真正做些聚焦粉絲的事，也就是提供選擇，他們可以選擇在戲院觀看一場好電影，或是開啟HBO Max，或兩者皆是」。

電影院 美元 好萊塢

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