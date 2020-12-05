布蘭特原油報價 擬納西德州

國際主要油價 指標布蘭特油價設定體系可能進行改革，納入美國 西德州 原油價格，以反映美國石油出口在全球能源市場日益重要的地位。

華爾街日報報導，在明年3月前，史坦普全球普氏（S&P Global Platts）在每天設定布蘭特原油即期報價（Dated Brent）時，也將開始使用來自美國德州米德蘭原油價格的資訊。該公司3日開始諮詢市場參與者的意見，預定明年2月做出結論。

布蘭特原油即期價格過去都是反映歐洲北海地區的實體原油價格，由史坦普全球普氏公司每天設定，也是全球原油市場的重要指標，牽動全球多數原油的訂價方式，也會用來決定布蘭特期貨合約的價格，重要幸不亞於美國10年期公債殖利率之於信用市場。

然而，多年來布蘭特原油即期報價卻面臨一個重大問題，就是蘇格蘭外海的布蘭特地區油田正快速枯竭，史坦普全球普氏因而引入更多元的北海地區油田，用於計算布蘭特原油即期報價，這項報價指標已演進為根據一籃子原油價格所計算出來的油價，但北海油田的供應也日益耗竭。

這也造成一個困境，也就是決定全球多數原油價格的油價指標，卻是參考自迅速萎縮的市場，史坦普全球普氏因而提議納入西德州中級原油價格，以解決這個問題，並且更加反映油市的現實。

美國2015年解除石油出口禁令後，美國運往歐洲與其他地區的原油量已暴增。根據史坦普全球普氏，今年來每天約有44.3萬桶來自西德州米德蘭的原油運抵歐洲。