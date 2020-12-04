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國際油價 漲至9個月高點

編譯劉忠勇／綜合報導
因OPEC+達成共識案，國際原油價格漲至3月初以來最高價位。 （路透）
因OPEC+達成共識案，國際原油價格漲至3月初以來最高價位。 （路透）

國際原油價格漲至3月初以來最高價位，因OPEC+達成妥協方案，從明年初開始逐步放鬆減產力度。黃金價格連續三天上漲。因美中關係再度陷入緊張局勢、川普政府宣布限制中國共產黨員的簽證之後，鋁價下跌。

布蘭特原油期貨上漲1%，OPEC+將於明年1月增產50萬桶/日，然後部長每月將舉行一次磋商，來決定後續月份是否按類似規模增產。

各方達成協議之際，石油期貨曲線顯示需要增加產量，布蘭特原油最近交割月合約比後一交割月合約溢價，即期貨貼水，表明供應緊張。

「他們小幅增產，沒有完全取消減產，」Tradition Energy客戶管理和研究主管Gary Cunningham表示。「與此同時，對疫苗最終有助於支持經濟環境的樂觀預期幫助抵消了產量成長。」

1月交割WTI期貨上漲36美分，結算價每桶45.64美元， 2月交割布蘭特原油期貨上漲46美分，至每桶48.71美元。

為了打破僵局，美國眾議院議長裴洛西和參院民主黨領導人舒默降低了對經濟刺激計畫規模的要求，參議院多數黨領袖麥康諾稱民主黨願意接受一個較低規模的刺激方案令人鼓舞，但沒有透露他是否願意做出讓步來達成協議。

黃金也因美元走軟獲得提振，不過，有些投資人仍繼續遠離避險資產，彭博匯編的初步數據顯示，黃金ETF持倉量連續八天下降，持續時間為2016年底以來最長。

紐約時間下午2:45，現貨黃金上漲0.5％至每英兩司1840美元。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨上漲0.6％，收於每英兩1841.10美元。

美國宣布從周三開始，對中國共產黨員及其家屬僅給予一個月的單次入境簽證。在全球經濟依然脆弱之際，美國一系列針對中國的此類舉動可能加劇地緣政治風險。

在倫敦金屬交易所，鋁價一度下跌2.2％，至每噸2010美元，隨後在當地時間下午5:59收於2028美元。

黃金因美元走軟獲得提振。(路透)
黃金因美元走軟獲得提振。(路透)

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