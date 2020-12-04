拚減碳 日15年後禁燃油新車

2030年代中期，所有在日本銷售的新車都將是油電混合車或電動車。（美聯社）

NHK報導，到2030年代中期，所有在日本 銷售的新車都將是油電混合車或電動車 ，這是日本政府為了在2050年達到碳中和目標而採取的最新措施。

報導說，日本經濟產業省的目標是在大約15年後達到「100%電氣化」，如此一來，將逐步把汽油引擎車從新車市場淘汰出局。日本內閣官房長官加藤勝信3日表示，經濟產業省正考慮對轉向電動車的發展提供補助，年底前將提出相關計畫。

日本汽車 工業協會（JAMA）的資料顯示，目前日本新車註冊數為520萬輛，油電混合車和電動車只占其中29%左右，若未來占比提高到100%，將是重大轉變。豐田汽車雖以Prius炒熱油電車市場，但近年來國內電動化車市成長已鈍化，去年油電車與電動車註冊數與前年相比更雙雙下滑。

惠譽旗下資訊服務公司Fitch Solutions分析師盧黛恩（音譯）說：「如果這決定確實在日本各地推行，而且真的實現，絕對會成為一股新的電力需求來源，對公用事業公司是好消息。」不過，整體來看，「不太可能導致2030年代中期用電量增加，因為實質國內生產毛額（GDP）成長率低而且人口老化。」

推動這項計畫，讓日本加入其他國家的行列，也希望在未來數十年藉捨棄汽油車、改用綠能車，履行降低碳排量的承諾。例如，英國上個月宣布，將在2030年之前停止銷售只能以化石燃料發動的新車；法國也承諾在2040年之前，全面淘汰採用汽油和柴油引擎的新車。日本首相菅義偉在10月向國會發表的首次政策演說中，宣示日本去碳化目標，但未提供如何達標的具體細節。根據彭博資訊新能源財經（BNEF）分析，日本近年碳排量呈下降趨勢，但降幅必須再加速，才能實現2050年達到碳中和的雄心壯志。

菅義偉3日也說，日本將藉由利用以海洋為基礎的再生能源，領先全世界達成達成零碳排的目標。