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擴大印度布局 溫蒂押注雲端

編譯陳律安／綜合報導

美國連鎖速食業者溫蒂漢堡正擴大印度布局，打算未來十年在當地成立400間雲端廚房和傳統餐館。

CNN Money報導，溫蒂漢堡和加盟業者Sierra Nevada Restaurants，將在印度攜手Rebel食品，設250間雲端廚房，以因應疫情帶動的食品外送需求。溫蒂漢堡和Sierra Nevada，也計劃在印度開150間傳統餐館。代表溫蒂漢堡將大幅擴張印度版圖。溫蒂和Sierra Nevada目前在印度只有四間實體餐館和五間雲端廚房，而早在1996年便進軍印度的麥當勞，目前在當地經營逾400家餐廳。

市場研究機構Forrester分析師米娜說，在2015年才插旗印度的溫蒂漢堡，在當地成長相當緩慢，「溫蒂漢堡打算藉由雲端廚房和實體餐廳產生的「乘數效應」來搶占印度市場。」

溫蒂漢堡說，與Rebel食品合夥，將有助其透過數位創新擴展印度業務。Rebel食品的金主包括高盛和紅杉資本（Sequoia Capital），目前該公司經營逾300間雲端廚房，多數位於印度。Rebel食品共同創辦人巴納吉說，溫蒂漢堡藉由與該公司合作，可用較低的資金水準立即壯大規模。

根據市場研究機構Valuates Reports上月發布的報告，2027年前全球雲端廚房規模可望攀抵714億美元，比2021年擴大12%。

印度 雲端 美國

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