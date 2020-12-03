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美雲端巨擘Salesforce併購Slack

編譯易起宇／綜合報導

美國雲端軟體巨擘Salesforce同意以277億美元現金和股票，收購企業通訊平台Slack，顯示在新冠肺炎疫情帶來的遠距工作熱潮下，全球的雲端大公司競相加強實力。

Salesforce 1日表示，這筆交易預計在2022會計年度第2季完成；Slack股東每股可獲得26.79美元現金和0.0776股Salesforce股票，代表這項交易的成交價格和併購消息發布前的Slack股價 前最大筆交易的兩倍，並且也寫下雲端軟體業至今最大併購案紀錄，超過微軟四年前併購LinkedIn時的262億美元。這將使得Salesforce和Slack合併後的公司，成為微軟、Google母公司字母等同業更畏懼的對手。

這項併購案也顯示出，企業正在押注某些即使疫情結束後工作環境仍與以前不同。Salesforce營運長泰勒向分析師表示：「我們認為個世界真的已經發生根本的改變。Slack已經成為每名員工、每名工作夥伴、每名客戶交流的互動系統。」

Salesforce執行長暨共同創辦人貝尼奧夫說，Salesforce和Slack將一同塑造企業軟體的未來，在全數位化、隨地工作的世界裡改變所有人的工作方式。

軟體服務業正在快速成長。據顧能（Gartner）研究公司估計，這個產業的市場規模將在2022年達到1 400億美元，比去年擴大約37%。

微軟執行長納德拉在疫情之初曾表示，企業正在徹底改變營運方式。他說，「我們將在兩個月內看見原本要花兩年才會完成的數位轉型。」微軟在疫情期間積極推廣其套裝軟體Teams，這套軟體中包含類似Slack和視訊會議軟體Zoom的功能，活躍用戶數11月成長至逾1.15億人。

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